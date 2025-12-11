Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma dosyasına Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın WhatsApp mesajlaşmaları damga vurdu. Yandaş adına bahis oynadığı iddia edilen Ersen Dikmen'le yaptığı görüşmelerde, Yandaş'ın, "Abi 5 bin atar mısın Bilyoner'e basim. Bodrum'a basacağım çevirir diye. 6.70 oran. Bağırdım tesiste oynayın kazanın diye" dediği ve konuşmaların bir kısmında "konuşmaları sil abi" dediği görüldü. Yandaş'ın ayrıca kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe'de oynamasına rağmen, rakip takımların Fenerbahçe'yle dalga geçmek için kullandığı "Bu senede tek eğlence Fenerbahçe" ifadesinin bir benzerini kullandığı görüldü.

4 MİLYON 453 BİN 62 LİRA GÖNDERMİŞ

Mert Hakan Yandaş'la ilgili yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Yandaş'ın adına bahis oynadığı saptanan Ersen Dikmen'e 2021-2025 yılları arasında 4 milyon 453 bin 62 lira gönderdiği, paranın gönderilir gönderilmez bahis sitelerine aktarıldığı belirlenmişti. Yandaş ve Dikmen arasında gerçekleşen WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. En dikkat çeken ifadelerden bir tanesi, F.Bahçe'nin rakiplerinin F.Bahçe'yle alay etmek için kullandığı ifadelerin Mert tarafından kullanılması oldu. Birbirlerine yaptıkları kuponları atan ve hangi maçlardan yattıklarını veya kazandıkları kuponlardaki maçların analizini yapan ikilinin 28 Aralık 2024 tarihinde de yine aynı konuları konuştuğu belirlendi.

AYNEN TEK EĞLENCE FENERBAHÇE

Yandaş'ın konuşmanın bir bölümünde yatan bir kuponundan bahsettiği, Dikmen'in ise "Bir de fark yemiş" dediği, Yandaş'ın ise "İnanılmaz ya" dediği görüldü. Dikmen'in devamında "Neyse artık konu kapanmıştır" dediği Yandaş'ın da "Evet bitmiştir" dediği belirlenirken Dikmen, "Başka eğlence buluruz" ifadesini kullanıyor. Yandaş'ın da tam bu esnada, Fenerbahçe'nin rakiplerinin kullandığı bir söylem olan "Aynen Tek eğlence Fenerbahçe" ifadeleriyle Dikmen'e cevap verdiği görüldü. Dikmen de bu Yandaş'ın bu ifadesine, "Sorma" diyerek emoji gönderdiği tespit edildi.

BASKETE BİLE BAHİS ALMIŞ

Mert Hakan Yandaş'la Dikmen arasındaki konuşmalarda basketbol maçlarına bile bahis oynandığı görüldü. Bir konuşmada Dikmen, "Ya sanki tanıyor da oyuncuları" derken Yandaş'ın, "Senden iyi biliyorum. Kesin. Gümmmm" dediği belirlendi. Dikmen'in, "Ulan Fall son periyot hiç oynamadı. Milutinov'un iyi oynayacağı tuttu. Diğeri tutar" dediği Yandaş'ın ise, "Yavaş. Mannion sayı atamıyor" dediği görüldü.

YANDAŞ İLE İLGİLİ İDDİALAR

Tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın, takım arkadaşı İsmail Yüksek üzerine kupon oynanmasına aracılık ettiği de iddialar arasında.

Yandaş'ın para gönderdiği arkadaşı Ersen Dikmen'in, 23 Ekim'de oynanan Fenerbahçe- Stuttgart maçında, "Oyuncu kart görür-İsmail Yüksek" bahsine, üç kez 2,93 orandan oynayarak kazandığı, ayrıca maçın uzatma dakikalarında Yüksek sarı kart da görünce bu yönde oynanan kupon da kazanmış oldu.

Geçen yıl 28 Kasım'da oynanan Slavia Prag-Fenerbahçe maçında da Dikmen'in, İsmail Yüksek'in en az üç faul yapar bahsine, 15 kez ayrı ayrı oynadığı hepsini kazandığı tespit edildi.