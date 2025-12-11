CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kazanmak istiyoruz

Kazanmak istiyoruz

Domenico Tedesco, Brann deplasmanında 3 puan hedeflediklerini kaydedip, “Maça hazırız. Takımımız iyi durumda. Takımın enerjisi dışarıdan da gözüküyor. Kazanmak istiyoruz” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kazanmak istiyoruz

TAKIMIMIZ İYİ DURUMDA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Brann maçı öncesi konuştu. Tedesco, "Maça hazırız. Takımımız iyi durumda. Takımın enerjisi dışarıdan da gözüküyor. Kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Plzen maçına bakınca, içinde bulunduğumuz koşulların sıkıntısını çektik, Ferençvaroş maçında da... Avrupa maçları üst seviyede oynanıyor. Şanslar yüzde 50-50 oluyor. Her şeyinizi vermelisiniz" ifadelerini kullandı.

800. BASIN TOPLANTIM OLABİLİR

İtalyan çalıştırıcı, deneyimine vurfu yapıp "Genç bir teknik direktörüm ama çok tecrübeli hissediyorum. Bu 800. basın toplantım olabilir. En önemlisi maçları kazanmaktır, çok özel taktikler, fikirler önemli değil, tek istediğim kazanmak. Maçlarda taktik veya oyuncu değiştirirsek mecbur olduğumuz için yaptık. Teknik direktörün işi duruma göre aksiyon almaktır. Takım içinde sakatlıklar, cezalar olabiliyor. Ferençvaroş maçında çok eksik vardı ve zorluğunu yaşadık" yorumunu yaptı.

GÜVENCEMİZ EN NESYRI

Brann deplasmanında forvet hattında En Nesyri'nin oynayacağına işaret eden Tedesco, "Duran'ın cezasında En Nesyri güvencemiz olacak. Nice ve Stuttgart maçlarında memnundum" dedi.

KULÜBEDE 4 OYUNCU

Domenico Tedesco sakatlıklar ve cezalar nedeniyle kadrodaki eksiklere vurgu yaparak, "Edson'da da ağrı var. Kulübede 4 oyuncum olacak. Szymanki de dizinde ağrı hissetti. İçinde bulunduğumuz duruma göre en iyi çözümü bulmalıyız" ifadelerini kullandı.

ASENSIO ŞOKU

Sarı-lacivertlilerde, bugünkü Brann deplasmanında Marco Asensio forma giyemeyecek. İspanyol yıldızın kas ağrıları olduğu bildirildi. Konuyla ilgili bilgi veren Domenico Tedesco, "Asensio yok, umarım Konya maçında aramıza katılır" dedi.

BECAO AÇIKLAMASI

Kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao ile ilgili soruyu yanıtlayan Domenico Tedesco, "Becao için detay veremem. Bu hiç adil olmaz. Samandıra'da olan her şey aile içinde kalır. Bu çok önemli. Kulübümüzün, başkanımızın her zaman belirttiği gibi birlik, beraberlik, dayanışma çok önemli. Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda ilerlemeliyiz. En önemli şey her zaman kulüptür" diye konuştu.

KONSANTRE BİRİYİM

Brann maçı öncesi değerlendirmelerde bulunan Dorgeles Nene, çok çalıştığını aktarıp, "Ben hep konsantre olan biriyim. Maçlarda ve antrenmanlarda elimden geleni yaparım. Takıma yardımcı olmak için çalışıyorum. Bu her zaman böyle olacak. Ben işimi hep en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyorum" yorumunu yaptı

REKLAM-CASPER
G.Saray'ın Lookman rekabeti!
DİĞER
Radja Nainggolan ilk kez açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı...
Güllü'nün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyan'ın kan donduran plan: "Atacağım şimdi seni"
Cimbom'dan flaş golcü hamlesi!
REKLAM - TÜRK TELEKOM
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de hedef ilk 24: Brann maçı detayları! F.Bahçe'de hedef ilk 24: Brann maçı detayları! 07:23
Cimbom'dan flaş golcü hamlesi! Cimbom'dan flaş golcü hamlesi! 01:28
GQ Türkiye 2025 Yılın Sporcusu Osimhen seçildi! GQ Türkiye 2025 Yılın Sporcusu Osimhen seçildi! 01:23
Icardi'den ayrılık haberlerine tepki! Icardi'den ayrılık haberlerine tepki! 01:22
G.Saray'ın gözdesi Salah için transfer açıklaması! G.Saray'ın gözdesi Salah için transfer açıklaması! 01:22
Yıldız isimden transfer itirafı! Yıldız isimden transfer itirafı! 01:22
Daha Eski
Milan'ın dünya yıldızı G.Saray'a! Milan'ın dünya yıldızı G.Saray'a! 01:22
Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı... Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı... 01:22
F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası! F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası! 01:22
İşte F.Bahçe'nin Brann kadrosu! 9 eksik var İşte F.Bahçe'nin Brann kadrosu! 9 eksik var 01:22
Tedesco: 4 oyuncum kulübede olacak Tedesco: 4 oyuncum kulübede olacak 01:22
Mert Hakan'ın bahis konuşmaları ortaya çıktı! Mert Hakan'ın bahis konuşmaları ortaya çıktı! 01:22