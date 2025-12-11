TAKIMIMIZ İYİ DURUMDA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Brann maçı öncesi konuştu. Tedesco, "Maça hazırız. Takımımız iyi durumda. Takımın enerjisi dışarıdan da gözüküyor. Kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Plzen maçına bakınca, içinde bulunduğumuz koşulların sıkıntısını çektik, Ferençvaroş maçında da... Avrupa maçları üst seviyede oynanıyor. Şanslar yüzde 50-50 oluyor. Her şeyinizi vermelisiniz" ifadelerini kullandı.

800. BASIN TOPLANTIM OLABİLİR

İtalyan çalıştırıcı, deneyimine vurfu yapıp "Genç bir teknik direktörüm ama çok tecrübeli hissediyorum. Bu 800. basın toplantım olabilir. En önemlisi maçları kazanmaktır, çok özel taktikler, fikirler önemli değil, tek istediğim kazanmak. Maçlarda taktik veya oyuncu değiştirirsek mecbur olduğumuz için yaptık. Teknik direktörün işi duruma göre aksiyon almaktır. Takım içinde sakatlıklar, cezalar olabiliyor. Ferençvaroş maçında çok eksik vardı ve zorluğunu yaşadık" yorumunu yaptı.

GÜVENCEMİZ EN NESYRI

Brann deplasmanında forvet hattında En Nesyri'nin oynayacağına işaret eden Tedesco, "Duran'ın cezasında En Nesyri güvencemiz olacak. Nice ve Stuttgart maçlarında memnundum" dedi.

KULÜBEDE 4 OYUNCU

Domenico Tedesco sakatlıklar ve cezalar nedeniyle kadrodaki eksiklere vurgu yaparak, "Edson'da da ağrı var. Kulübede 4 oyuncum olacak. Szymanki de dizinde ağrı hissetti. İçinde bulunduğumuz duruma göre en iyi çözümü bulmalıyız" ifadelerini kullandı.

ASENSIO ŞOKU

Sarı-lacivertlilerde, bugünkü Brann deplasmanında Marco Asensio forma giyemeyecek. İspanyol yıldızın kas ağrıları olduğu bildirildi. Konuyla ilgili bilgi veren Domenico Tedesco, "Asensio yok, umarım Konya maçında aramıza katılır" dedi.

BECAO AÇIKLAMASI

Kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao ile ilgili soruyu yanıtlayan Domenico Tedesco, "Becao için detay veremem. Bu hiç adil olmaz. Samandıra'da olan her şey aile içinde kalır. Bu çok önemli. Kulübümüzün, başkanımızın her zaman belirttiği gibi birlik, beraberlik, dayanışma çok önemli. Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda ilerlemeliyiz. En önemli şey her zaman kulüptür" diye konuştu.

KONSANTRE BİRİYİM

Brann maçı öncesi değerlendirmelerde bulunan Dorgeles Nene, çok çalıştığını aktarıp, "Ben hep konsantre olan biriyim. Maçlarda ve antrenmanlarda elimden geleni yaparım. Takıma yardımcı olmak için çalışıyorum. Bu her zaman böyle olacak. Ben işimi hep en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyorum" yorumunu yaptı