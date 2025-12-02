Kontrol bizdeydi

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, beraberliği değerlendirdi. İtalyan teknik adam şöyle konuştu: "Bugün çok şeyi iyi yaptık. İlk yarıda maça basit bir şekilde başlamak istedik, Beşiktaş maçında bunu tecrübe etmiştik. İlk 10-15 dakika basit oynayıp Galatasaray'ın kendi sahasında bizim uzun toplarımızı savunmasını görmek istedik. Bunu iyi yaptık.

İYİ SAVUNDUK

Geriye düşmemizin sebebi Sane'nin bireysel becerisi. Oyunu ikinci yarıda tamamen kontrol ettik. Galatasaray'a karşı oynuyoruz, şakasına bir takıma karşı değil. Onların oyunu kontrol ettiğini düşünmüyorum. Bazen oyunu kontrol edemezsiniz. İkinci topları kazanmak çok önemliydi. Barış'a ve Osimhen'e sürekli uzun oynadılar. Bunların da çoğunu iyi savunduk."

TRİBÜNLER NESYRI'Yİ YUHALADI

Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayan Youssef En- Nesyri hücum hattında varlık gösteremedi. Kaleye isabetli şut dahi atamayan Faslı golcüye sarı- lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun 60. dakikada oyundan aldığı 28 yaşındaki forvet, sahadan çıkarken uzun süre yuhalandı. Nesyri'nin yerine oyuna giren Jhon Duran, sarı-lacivertli takıma 1 puanı getirdi.

KADIKÖY'DE KOREOGRAFİ ŞOV

Fenerbahçeli taraftarlar özel bir koreografi çalışması ile takımına destek verdi.

'Destanlarınla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır sana Fenerbahçe' yazılı pankart açıldı. 'Mazinde şanlı forma, miras oldu yarınlara' yazılı pankartın üzerine efsane oyuncu Lefter ve Domenico Tedesco ile oyuncuların olduğu koreografiye yer verildi.

GOL VAR'DAN İPTAL

Fenerbahçe dev karşılaşmanın 44. dakikasında Edson Alvarez ile golü buldu. Hakem Yasin Kol, VAR hakemi Ali Şansalan'dan gelen uyarının ardından pozisyonu monitörden izledi. Ceza sahasındaki pozisyonda sarı-lacivertli takımın savunmacısı Milan Skriniar'ın elle oynadığını işaret eden hakem Yasin Kol golü geçerli saymadı.

ALİ KOÇ'TAN DESTEK

Eski başkan Ali Koç, Galatasaray derbisine gelerek Fenerbahçe'ye destek verdi.

Sarı-lacivertli kulübün 21 Eylül 2025'te gerçekleştirilen Olağanüstü Kongresi'nde Sadettin Saran'la başkanlık için yarışan Ali Koç, seçimi kaybetmişti. Ali Koç, başkanlık seçimini kaybettikten sonra ilk kez Chobani Stadı'nda bir maç izledi.