CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Derbi golcüsü

Derbi golcüsü

63’te oyuna giren Jhon Duran, 90+5’te golünü attı. Kolombiyalı yıldız, hem Fenerbahçe’ye puanı getirdi hem sarı-lacivertlilerin namağlup unvanını korudu. Duran’ın Süper Lig’de attığı iki gol de derbilerde geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Derbi golcüsü

F.Bahçe, dev derbide G.Saray'ı konuk etti. Rakibini yense 65 hafta sonra liderliği ele geçirecek olan sarı-lacivertliler, umduğunu bulamadı, beraberliği de uzatma anlarında yakaladı. Beraberlik golünü atan isim ise Jhon Duran'dı. Dev derbiye yedek başlayan ve 63'üncü dakikada Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna giren 21 yaşındaki oyuncu, 90+5'te sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getiren golü attı. Süper Lig'deki ilk golünü Beşiktaş'a atan Duran, ikinci golünü yine bir derbide attı.

10 DAKİKADA KAZANABİLİRDİK

Sarı-lacivertlilerde hem bir puanı getiren Jhon Duran hem de F.Bahçe'nin namağlup unvanını korudu. Kolombiyalı, karşılaşmanın ardından ise şunları söyledi: "Kahraman değilim. Ben sadece takımıma yardım etmek için çalıştım. Oynayan herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Derbiler zordu. İlk derbiyi kazandık. Takımıma yardım ettiğim için mutluyum. Oyunun sonunda üstün olan bizdik. 10 dakika daha olsaydı keşke. Bu şekilde bitti. Yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara hazırlanmak."

G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor!
Dev derbiye scout akını!
DİĞER
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi ortalık karıştı!
Başkan Erdoğan'dan kaos tüccarlarına net mesaj: "Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz"
F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme!
Buruk: Canımızı zor kurtardık
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! 00:41
F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! 00:41
Buruk: Canımızı zor kurtardık Buruk: Canımızı zor kurtardık 00:41
Tedesco: Şakasına bir takım değil! Tedesco: Şakasına bir takım değil! 00:41
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:41
Dev derbide kazanan çıkmadı! Dev derbide kazanan çıkmadı! 00:41
Derbi sonu özlenen görüntüler! Derbi sonu özlenen görüntüler! 00:41
G.Saray'ın genç futbolcusu sakatlandı! G.Saray'ın genç futbolcusu sakatlandı! 00:41
F.Bahçe'de yıldız isimlere ıslıklı tepki! F.Bahçe'de yıldız isimlere ıslıklı tepki! 00:41
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 00:41