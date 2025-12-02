Derbi golcüsü

F.Bahçe, dev derbide G.Saray'ı konuk etti. Rakibini yense 65 hafta sonra liderliği ele geçirecek olan sarı-lacivertliler, umduğunu bulamadı, beraberliği de uzatma anlarında yakaladı. Beraberlik golünü atan isim ise Jhon Duran'dı. Dev derbiye yedek başlayan ve 63'üncü dakikada Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna giren 21 yaşındaki oyuncu, 90+5'te sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getiren golü attı. Süper Lig'deki ilk golünü Beşiktaş'a atan Duran, ikinci golünü yine bir derbide attı.

10 DAKİKADA KAZANABİLİRDİK

Sarı-lacivertlilerde hem bir puanı getiren Jhon Duran hem de F.Bahçe'nin namağlup unvanını korudu. Kolombiyalı, karşılaşmanın ardından ise şunları söyledi: "Kahraman değilim. Ben sadece takımıma yardım etmek için çalıştım. Oynayan herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Derbiler zordu. İlk derbiyi kazandık. Takımıma yardım ettiğim için mutluyum. Oyunun sonunda üstün olan bizdik. 10 dakika daha olsaydı keşke. Bu şekilde bitti. Yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara hazırlanmak."