Haberler Fenerbahçe Marco Asensio’dan derbi öncesi büyük itiraflar! “Fenerbahçe Real Madrid’e çok benziyor”

Marco Asensio’dan derbi öncesi büyük itiraflar! “Fenerbahçe Real Madrid’e çok benziyor”

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio, Galatasaray derbisi öncesi İspanyol basınına konuştu. Asensio, İstanbul'daki yaşamından kariyer motivasyonuna, Fenerbahçe tercihi ve Dünya Kupası hedeflerine kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu. İşte Asensio'nun açıklamaları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 14:10
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Marco Asensio, performansıyla kısa sürede hem taraftarın hem de ligin en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Derbi atmosferi yaklaşırken Marca'ya geniş bir röportaj veren yıldız futbolcu; İstanbul'a adaptasyon sürecini, Fenerbahçe'ye geliş hikayesini, kariyerindeki dönüm noktalarını ve milli takım hedeflerini tüm açıklığıyla anlattı.

"İSTANBUL YOĞUN AMA BÜYÜLEYİCİ"

Asensio, İstanbul'daki yaşamın kendisini olumlu etkilediğini belirterek, "Şehre yavaş yavaş alışıyoruz. Artık bir evimiz var ve bu istikrar çok önemli. İnsanlar çok nazik, çok ilgili… Futbol tutkusu ise gerçekten inanılmaz; hem iç sahada hem deplasmanda büyüleyici bir atmosfer var." dedi.

Şehrin kalabalığına rağmen dışarı çıkmaktan çekinmediğini söyleyen Asensio, trafikten şikayetçi olsa da, "O zamanı telefon görüşmeleriyle değerlendiriyorum" diyerek alıştığını ifade etti.

"BU LİG DÜŞÜNDÜĞÜMDEN ÇOK DAHA YÜKSEK SEVİYEDE"

Süper Lig'e dair görüşü oldukça olumlu:
"Bu ligin zorlu olduğunu biliyordum ama seviye beni şaşırttı. Yeni teknik direktör, yeni oyuncular… Başlangıçlar zor olur ama artık yolumuzu bulduk ve üst seviyede oynuyoruz."

"NEDEN FENERBAHÇE? ÇÜNKÜ BURASI İDDİALI BİR PROJE"

Asensio, transfer tercihinin ardındaki temel sebepleri şöyle açıkladı:
"Kariyerim için önemli bir meydan okumaydı. Fenerbahçe uzun süredir şampiyonluk kazanamıyordu ve bunu değiştirmek isteyen çok iddialı bir proje sundular. Taraftarların ve kulübün bana gösterdiği sevgi beni çok etkiledi. Ayrıca kazanma alışkanlığı olan biri olarak buraya o kültürü taşımak istedim."

Bu kararının kariyerindeki en zor tercihlerden biri olduğunu da ekledi:
"Koşulları çok düşündüm ama doğru kararı verdiğime inanıyorum. Real Madrid'deki kazanma baskısı burada da var. Bu bana tanıdık geliyor."

"FENERBAHÇE'DE TUTARLILIK BULDUM"

Aston Villa döneminde ritmini tekrar yakaladığını söyleyen yıldız futbolcu, İstanbul'daki günlerinin çok değerli olduğunu vurguladı:
"Burada her üç günde bir oynamak istiyordum. Futbol oynamak beni mutlu ediyor. Tutarlılık kariyerimde aradığım şeydi."

DÜNYA KUPASI HEDEFİ: "ÜÇÜNCÜ KEZ O SAHNEDE OLMAK İNANILMAZ OLURDU"

İspanyol milli takımına yeniden seçilme isteğini açıkça ortaya koyan Asensio, teknik direktör Luis de la Fuente'nin Türkiye'deki performansını takip ettiğini umduğunu belirtti:
"Bu benim için çok önemli. Üçüncü Dünya Kupası'nda oynamak inanılmaz olurdu. En üst seviyede kalmak, Avrupa kupalarında oynamak hedefimdi."

"SAKATLIK BENİ OLGUNLAŞTIRDI"

Real Madrid döneminde yaşadığı ciddi sakatlık hakkında içten bir itirafta bulundu:
"Hayatımın tam anlamıyla durduğu bir noktaydı. Kendime bakmayı, duygularımı kontrol etmeyi, daha eleştirel olmayı öğrendim. Bu süreç beni daha olgun ve sakin bir oyuncuya dönüştürdü."

Asensio, psikolojik destek aldığını da açık yüreklilikle dile getirdi:
"Yardım istemeyi öğrenmek önemliydi. İçsel olarak çok zor bir süreçten geçtim."

PSG VE LUIS ENRIQUE DÖNEMİ: "KİŞİSEL ALGILAMIYORUM"

PSG'deki macerasının neden uzun sürmediği sorulduğunda, sakatlık ve tercihlerin etkisinden bahsederek,
"Bir gecede teknik direktörün gözünden düştüm. Bunu kişisel algılamıyorum, futbolda böyle şeyler olur." dedi.

ASTON VILLA GÜNLERİ VE UNAI EMERY: "İNANILMAZ BİR SEZONDU"

Emery ile ilişkisini, "Kişisel olarak çok yakın bir teknik direktör. Premier Lig'de unutulmaz bir sezon geçirdik." sözleriyle anlattı.

"FENERBAHÇE'DE BANA MATADOR DİYORLAR"

Sarı-lacivertli taraftarların ona taktığı lakabı sevdiğini belirten Asensio,
"Vuruş tekniğime ve gol atma tarzıma uyuyor. Takım arkadaşlarım da böyle çağırıyor." dedi.

"FENERBAHÇE SOYUNMA ODASI GERÇEK ASENSIO'YU TANIYOR"

Başlarda utangaç olduğunu söyleyen yıldız isim, zamanla daha rahat hissettiğini ifade etti:
"Doğal Marco Asensio'yu ortaya çıkarmaya başladım."

İDEAL SEZON HEDEFİ: "ŞAMPİYONLUK VE MİLLİ TAKIM"

Asensio, Fenerbahçe ile sezon sonunda şampiyonluk yaşamak ve yeniden milli takıma dönmek istediğini söyledi:
"Hedefimiz belli: Fenerbahçe ile şampiyonluk. Ardından milli takıma dönmek harika olur."

ASENSIO'DAN HIZLI SORULAR, HIZLI CEVAPLAR

İdolün: Zidane
Dünyada en çok etkilendiğin stat: Santiago Bernabeu
Asla karşılaşmak istemediğin rakip: Carvajal
Takımına transfer etmek isteyeceği oyuncu: Luka Modric
Soyunma odasındaki en komik isim: Jhon Duran
En büyük hayali: Dünya Kupası finali sahnesi
Kariyerindeki en utanç veren an: İlk resmi Real Madrid maçına uyuyakalarak geç kalması

