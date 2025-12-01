Marco Asensio’dan derbi öncesi büyük itiraflar! “Fenerbahçe Real Madrid’e çok benziyor”

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

"BU LİG DÜŞÜNDÜĞÜMDEN ÇOK DAHA YÜKSEK SEVİYEDE" Süper Lig'e dair görüşü oldukça olumlu:

"Bu ligin zorlu olduğunu biliyordum ama seviye beni şaşırttı. Yeni teknik direktör, yeni oyuncular… Başlangıçlar zor olur ama artık yolumuzu bulduk ve üst seviyede oynuyoruz."

"NEDEN FENERBAHÇE? ÇÜNKÜ BURASI İDDİALI BİR PROJE" Asensio, transfer tercihinin ardındaki temel sebepleri şöyle açıkladı:

"Kariyerim için önemli bir meydan okumaydı. Fenerbahçe uzun süredir şampiyonluk kazanamıyordu ve bunu değiştirmek isteyen çok iddialı bir proje sundular. Taraftarların ve kulübün bana gösterdiği sevgi beni çok etkiledi. Ayrıca kazanma alışkanlığı olan biri olarak buraya o kültürü taşımak istedim."