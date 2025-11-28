CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe – Ferencvaros maçı Macar basınında manşetlerde! "İstanbul cehenneminde kahramanca 1 puan"

FenerbahçeFerencvaros maçı Macar basınında manşetlerde! “İstanbul cehenneminde kahramanca 1 puan”

Fenerbahçe ile Ferencvaros arasında İstanbul'da oynanan ve 1-1 sona eren UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, Macar basınında geniş yer buldu. Macar gazeteleri Kadıköy atmosferini "acı verici derecede yüksek gürültü" ve "İstanbul cehennemi" ifadeleriyle anlattı. İşte Macar basınında atılan manşetler… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 09:33
Fenerbahçe – Ferencvaros maçı Macar basınında manşetlerde! “İstanbul cehenneminde kahramanca 1 puan”

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kalması, Macaristan basınında büyük yankı uyandırdı. Haberlerde, Kadıköy'deki atmosfer ve Ferencvaros'un gösterdiği direnç öne çıktı.

Fenerbahçe – Ferencvaros maçı Macar basınında manşetlerde! “İstanbul cehenneminde kahramanca 1 puan”

"GÜRÜLTÜ ACI VERİCİ DERECEDE YÜKSEKTİ"

Origo, maç için "Ferencvaros, kahramanca mücadelenin ardından İstanbul cehenneminden bir puan çıkardı" başlığını kullandı. Haberde, "Fanatik Türk taraftarların çıkardığı gürültü acı verici derecede yüksekti. Maç öncesi Fenerbahçeli oyuncuların tanıtıldığı an, sanki dünyanın en ünlü rock yıldızları sahneye çıkıyormuş gibiydi. 1-1'lik skor, İstanbul cehenneminde mükemmel bir sonuçtu" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe – Ferencvaros maçı Macar basınında manşetlerde! “İstanbul cehenneminde kahramanca 1 puan”

Nemzeti Sport, Fenerbahçe taraftarının atmosferini ön plana çıkararak, "Fenerbahçe tribünlerindeki ses muhtemelen soyunma odasına kadar ulaştı ama Ferencvaros bu baskıdan etkilenmedi. Macaristan şampiyonu, Avrupa Ligi normal sezonunda hâlâ yenilgisiz ve bir kez daha yükselmeye yakın" diye yazdı.

Fenerbahçe – Ferencvaros maçı Macar basınında manşetlerde! “İstanbul cehenneminde kahramanca 1 puan”

HVG, "Ferencvaros, İstanbul'daki iyi sonuçla Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik serisini sürdürdü ve beş hafta sonunda üst tur şansını artırdı" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe – Ferencvaros maçı Macar basınında manşetlerde! “İstanbul cehenneminde kahramanca 1 puan”

"MUHTEŞEM BERABERLİK"

Magyar Hirlap, karşılaşmayı "Ferencvaros'un İstanbul'daki muhteşem beraberliği" başlığıyla duyurdu. Gazete, "Son dakikaları gergin geçen maçta disiplinli ve taktiksel bir oyun ortaya koyan Ferencvaros, İstanbul'da hak ettiği bir puanı aldı" yorumunda bulundu.

Fenerbahçe – Ferencvaros maçı Macar basınında manşetlerde! “İstanbul cehenneminde kahramanca 1 puan”

M4sport ise Ferencvaros'un Kadıköy'den 1 puan çıkarmasını "başarı" olarak nitelendirdi. Haberde, "Ferencvaros, Fenerbahçe karşısında zorlu bir mücadelenin ardından değerli bir puan aldı. Robbie Keane'in takımı Avrupa Ligi'nde yenilgisizliğini sürdürdü" denildi.

Anasayfa
