Fenerbahçe – Ferencvaros maçı Macar basınında manşetlerde! “İstanbul cehenneminde kahramanca 1 puan”

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kalması, Macaristan basınında büyük yankı uyandırdı. Haberlerde, Kadıköy'deki atmosfer ve Ferencvaros'un gösterdiği direnç öne çıktı.
"GÜRÜLTÜ ACI VERİCİ DERECEDE YÜKSEKTİ"
Origo, maç için "Ferencvaros, kahramanca mücadelenin ardından İstanbul cehenneminden bir puan çıkardı" başlığını kullandı. Haberde, "Fanatik Türk taraftarların çıkardığı gürültü acı verici derecede yüksekti. Maç öncesi Fenerbahçeli oyuncuların tanıtıldığı an, sanki dünyanın en ünlü rock yıldızları sahneye çıkıyormuş gibiydi. 1-1'lik skor, İstanbul cehenneminde mükemmel bir sonuçtu" ifadeleri yer aldı.
Nemzeti Sport, Fenerbahçe taraftarının atmosferini ön plana çıkararak, "Fenerbahçe tribünlerindeki ses muhtemelen soyunma odasına kadar ulaştı ama Ferencvaros bu baskıdan etkilenmedi. Macaristan şampiyonu, Avrupa Ligi normal sezonunda hâlâ yenilgisiz ve bir kez daha yükselmeye yakın" diye yazdı.
HVG, "Ferencvaros, İstanbul'daki iyi sonuçla Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik serisini sürdürdü ve beş hafta sonunda üst tur şansını artırdı" ifadelerine yer verdi.
"MUHTEŞEM BERABERLİK"
Magyar Hirlap, karşılaşmayı "Ferencvaros'un İstanbul'daki muhteşem beraberliği" başlığıyla duyurdu. Gazete, "Son dakikaları gergin geçen maçta disiplinli ve taktiksel bir oyun ortaya koyan Ferencvaros, İstanbul'da hak ettiği bir puanı aldı" yorumunda bulundu.
M4sport ise Ferencvaros'un Kadıköy'den 1 puan çıkarmasını "başarı" olarak nitelendirdi. Haberde, "Ferencvaros, Fenerbahçe karşısında zorlu bir mücadelenin ardından değerli bir puan aldı. Robbie Keane'in takımı Avrupa Ligi'nde yenilgisizliğini sürdürdü" denildi.