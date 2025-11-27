Süper Lig ekibi Fenerbahçeli 2 isme talip! Resmi görüşmeler başladı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Sarı-lacivertlilerde sezonun ikinci yarısı için kadroda düşünülmediği iddia edilen Cenk Tosun ve Emre Mor, Ankara ekibi Gençlerbirliği'nin radarına girdi. Başkent temsilcisinin Başkanı Mehmet Kaya, olağanüstü genel kurul öncesi düzenlediği toplantıda iki futbolcu için Fenerbahçe ile temas kurduklarını açıkladı.
Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Devre arası transfer dönemi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Emre Mor ile ilgili görüşmeler yaptık. Süreci yakından takip ediyoruz."
