Süper Lig ekibi Fenerbahçeli 2 isme talip! Resmi görüşmeler başladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de devre arası transfer hareketliliği başladı. Kadro planlamasında ayrılık ihtimali bulunan Cenk Tosun ve Emre Mor'a Gençlerbirliği talip oldu. Başkan Mehmet Kaya, iki futbolcu için Fenerbahçe ile görüştüklerini açıkladı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 15:38
Süper Lig'de 31 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde şampiyonluk takibini sürdüren Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. Hem takıma yapılacak takviyeler hem de ayrılık ihtimali bulunan oyuncular gündemin üst sıralarında yer alırken iki isimle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde sezonun ikinci yarısı için kadroda düşünülmediği iddia edilen Cenk Tosun ve Emre Mor, Ankara ekibi Gençlerbirliği'nin radarına girdi. Başkent temsilcisinin Başkanı Mehmet Kaya, olağanüstü genel kurul öncesi düzenlediği toplantıda iki futbolcu için Fenerbahçe ile temas kurduklarını açıkladı.

Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Devre arası transfer dönemi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Emre Mor ile ilgili görüşmeler yaptık. Süreci yakından takip ediyoruz."

