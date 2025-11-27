Süper Lig ekibi Fenerbahçeli 2 isme talip! Resmi görüşmeler başladı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de 31 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde şampiyonluk takibini sürdüren Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. Hem takıma yapılacak takviyeler hem de ayrılık ihtimali bulunan oyuncular gündemin üst sıralarında yer alırken iki isimle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.