Fenerbahçe'den Sörloth seferi! Atletico Madrid'in kararı...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Lider Galatasaray ile puan farkını bire düşüren Fenerbahçe, şampiyonluk için büyük bir transfer hamlesi planlıyor. En-Nesyri'den memnun olmayan sarı lacivertliler, Atletico Madrid'den Sörloth ve Barça'dan Lewandowski için girişim yaptı.
Barcelona ile anlaşması 2026'da bitecek Lewa devre arasında gelmek istemedi. Bunun üzerine kulüp yönetimi rotayı tamamen Sörloth'a kırdı.
Bir dönem Trabzonspor formasıyla Süper Lig'i sallayan Norveçli forvet için ikinci kez sefere çıkılacak. Atletico'nun 29 yaşındaki golcü için 30 milyon euro istediği öne sürülüyor. 1.95 boyundaki futbolcu 'evet' derse bu transfer için kesenin ağzı iyice açılacak.
DİĞER