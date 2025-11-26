Tedesco kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Ferencvaros maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, perşembe saat 20.45'te Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu organizasyonda oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puanla averajla 15. sırada bulunuyor. Ferencvaros ise 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan sonucu 3. sırada yer alıyor. Ligde galibiyet serisi yakalayan ve Avrupa Ligi'nde de sahasında oynadığı 2 maçı kazanan Fenerbahçe, serisine devam ederek üst sıralara çıkmak istiyor.