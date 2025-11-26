Fenerbahçe'ye Ferencvaros maçı öncesi bir şok daha! Antrenmana çıkmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Ferencvaros'u konuk edecek. Ligdeki çıkışını Avrupa'da da sürdürmek isteyen Kanarya'ya maç öncesi yıldız isimden kötü haber geldi.
Cezalı oyuncuların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Domenico Tedesco'ya bir şok da Çağlar Söyüncü'den geldi.
Milli takımda sakatlanan ve Çaykur Rizespor maçının kafilesinde yer almayan Çağlar Söyüncü, son antrenmanda yer almadı. Tecrübeli stoperin Ferencvaros'a karşı forma giymesi beklenmiyor. Bu sakatlığın ardından Fenerbahçe'nin Ferencvaros karşısındaki toplam eksik sayısı 5'e yükselmiş oldu.
