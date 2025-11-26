CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'ye Ferencvaros maçı öncesi bir şok daha! Antrenmana çıkmadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında konuk edeceği Ferencvaros maçının hazırlıklarını tamamladı. Savunma hattında sakat ve cezalı isimlerden ötürü kadro kurmakta zorlanan Domenico Tedesco'ya o isimden de kötü haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 13:18
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Ferencvaros'u konuk edecek. Ligdeki çıkışını Avrupa'da da sürdürmek isteyen Kanarya'ya maç öncesi yıldız isimden kötü haber geldi.

Cezalı oyuncuların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Domenico Tedesco'ya bir şok da Çağlar Söyüncü'den geldi.

Milli takımda sakatlanan ve Çaykur Rizespor maçının kafilesinde yer almayan Çağlar Söyüncü, son antrenmanda yer almadı. Tecrübeli stoperin Ferencvaros'a karşı forma giymesi beklenmiyor. Bu sakatlığın ardından Fenerbahçe'nin Ferencvaros karşısındaki toplam eksik sayısı 5'e yükselmiş oldu.

LEVENT GÖREV BEKLİYOR

Cenk Tosun'un yerine UEFA listesine dahil edilen Levent Mercan ise Tedesco'nun görev vermesi halinde Ferencvaros'a karşı oynayabilecek.

Skriniar'ın yanında kim oynayacak?
