Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Tedesco fırtınası! Puan rekoru kırdı

Fenerbahçe’de Tedesco fırtınası! Puan rekoru kırdı

Domenico Tedesco, kısa sürede Fenerbahçe'ye enerji ve ivme kazandırdı. Son 5 maçta alınan galibiyet serisi ve puan ortalamasıyla İsmail Kartal'ı geride bırakan İtalyan teknik adam, kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birine imza atıyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 08:53
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe’de Tedesco fırtınası! Puan rekoru kırdı

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde adeta yeniden doğdu. Göreve geldiği günden bu yana hem oyun olarak hem de skor anlamında büyük bir çıkış yakalayan İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertli camiada kısa sürede güven ve heyecan yarattı.

Fenerbahçe’de Tedesco fırtınası! Puan rekoru kırdı

Son 5 lig maçını kazanarak takımını şampiyonluk yarışının tam içine sokan Tedesco, özellikle Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında yaptığı yerinde oyuncu değişiklikleriyle maçların kaderini değiştirmeyi başardı. Bu dokunuşlar futbol otoritelerinden de tam not aldı.

Fenerbahçe’de Tedesco fırtınası! Puan rekoru kırdı

İSMAİL KARTAL'I GERİDE BIRAKTI

Takvim'in haberine göre Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 10 lig maçında 2 ay gibi kısa bir sürede 2.40 puan ortalaması yakalayarak etkileyici bir performansa imza attı. Bu rakam, 2.38 puan ortalamasına sahip olan eski teknik direktör İsmail Kartal'ı geride bırakmış durumda.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe’de Tedesco fırtınası! Puan rekoru kırdı

Tedesco'nun bu başarısı, Fenerbahçe tarihindeki en yüksek puan ortalamasına sahip teknik adamlar listesinde de üst sıralara tırmanmasını sağladı. Listenin zirvesinde 2.47 puan ortalamasıyla Carlos Alberto Parreira yer alırken, onu Ignac Molnar (2.37), Jose Mourinho (2.32), Christoph Daum (2.29), Jorge Jesus (2.24), Carlos Lazaroni (2.20), Jozef Vengloš (2.19) ve Werner Lorant (2.18) takip ediyor.

Fenerbahçe’de Tedesco fırtınası! Puan rekoru kırdı

TAKIMA AİLE ORTAMI GETİRDİ

Tedesco'nun en büyük katkılarından biri takım içinde oluşturduğu aile ortamı oldu. Oyuncularıyla kurduğu yakın iletişim, yüksek motivasyon ve disiplinli çalışma düzeni, sahadaki performansa da doğrudan yansıdı.

Usta yazarlar G.Saray maçını yorumladı!
DİĞER
SON DAKİKA
2
Fotomaç Keşfet
