Fenerbahçe’de Tedesco fırtınası! Puan rekoru kırdı

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde adeta yeniden doğdu. Göreve geldiği günden bu yana hem oyun olarak hem de skor anlamında büyük bir çıkış yakalayan İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertli camiada kısa sürede güven ve heyecan yarattı.