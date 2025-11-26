CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Opet Olympiakos'u farklı mağlup etti

Fenerbahçe Opet Olympiakos'u farklı mağlup etti

Euroleague C Grubu ilk tur son maçında Fenerbahçe Opet, Olympiakos'u 99-47 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 22:31
Fenerbahçe Opet Olympiakos'u farklı mağlup etti

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague C Grubu ilk tur son maçında Yunanistan deplasmanında Olympiakos'u 99-47 mağlup ederek 6'da 6 yaptı ve grubu lider tamamladı.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Armin Mutapcic, Hrvoje Cavar, Veronika Vavrova

Olimpiakos: Spyridopoulou 3, Jakubcova 1, Woolfolk 5, Karlafti 5, Krivacevic 4, Christinaki 9, Kollatou 6, Johnson 6, Raber 8, Ntala, Togka

Başantrenör: Athanasios Niklas

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 12, Idil Saçalır 2, Alperi Onar 5, Meesseman 19, Rupert 14, Tilbe Şenyürek 2, Gustafson 16, McBride 18, Allemand 11

Başantrenör: Miguel Martinez Mendez

1. Periyot: 8-31

Devre: 26-49

3. Periyot: 39-79

