CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Ferencvaros maçının hazırlıklarını tamamaldı

Fenerbahçe Ferencvaros maçının hazırlıklarını tamamaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında konuk edeceği Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 12:34
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Ferencvaros maçının hazırlıklarını tamamaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında oynayacağı Ferencvaros maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Çalışmanın basına kapalı kısmında ise taktik antrenman yapıldı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü idmanda yer almadı.

Antrenmanı Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Deviz Özek de takip etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci hafta maçında yarın saat 20.45'te Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edecek.

İDEFIX-Reklam
Ederson'un PFDK'ya sevkindeki gerçek ortaya çıktı! Galatasaray...
DİĞER
Fenerbahçe'ye Alman kule! Ara transferde ses getirecek hamle...
Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? Yayman'dan "rapor" bilgilendirmesi
Tedesco kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Ferencvaros maçı 11'i
G.Saray'dan acil transfer planı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya Ferencvaros maçına hazır! Kanarya Ferencvaros maçına hazır! 12:34
Liverpool-PSV maçı detayları! Liverpool-PSV maçı detayları! 12:28
Karşıyaka Basketbol'da oyun kurucu arayışı! Karşıyaka Basketbol'da oyun kurucu arayışı! 12:15
Manisa FK ilklerin peşinde! Manisa FK ilklerin peşinde! 11:57
Türk Hava Yolları, CEV Kupası 16'lı final turunda! Türk Hava Yolları, CEV Kupası 16'lı final turunda! 11:51
Icardi'den F.Bahçe derbisi paylaşımı! Icardi'den F.Bahçe derbisi paylaşımı! 11:50
Daha Eski
Göztepe, Sultanlar Ligi’ne zorlu başladı! Göztepe, Sultanlar Ligi’ne zorlu başladı! 11:46
Union SG başkanından çarpıcı sözler! Union SG başkanından çarpıcı sözler! 11:41
Sporting CP-Club Brugge maçı ne zaman? Sporting CP-Club Brugge maçı ne zaman? 11:39
Emlak Konut, Kızılyıldız deplasmanında! Emlak Konut, Kızılyıldız deplasmanında! 11:34
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde! VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde! 11:20
Olympiakos-Real Madrid maçı detayları! Arda Güler oynayacak mı? Olympiakos-Real Madrid maçı detayları! Arda Güler oynayacak mı? 11:19