Fenerbahçe'de Ederson PFDK'ya sevk edildi!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası geride kalırken ikinci sırada şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ederson, Çaykur Rizespor maçındaki "hakareti" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Sarı-lacivertli yönetim sevke dair kapsamlı bir savunma yapacak.

İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMASI

'FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'