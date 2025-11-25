CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Ederson PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe'de Ederson PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe'de Ederson, tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 18:50 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 19:07
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Ederson PFDK'ya sevk edildi!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası geride kalırken ikinci sırada şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ederson, Çaykur Rizespor maçındaki "hakareti" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Sarı-lacivertli yönetim sevke dair kapsamlı bir savunma yapacak.

İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMASI

'FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'

Cimbom ilk 8 aşkına! İşte Buruk'un muhtemel 11'i
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: "Rahatlarını bozmaya devam edeceğiz"
Guardiola'dan G.Saray sözleri!
Lewandowski transferde kararını verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ederson PFDK'ya sevk edildi! Ederson PFDK'ya sevk edildi! 18:50
Guardiola'dan G.Saray sözleri! Guardiola'dan G.Saray sözleri! 18:34
Vişça’ya geçmiş olsun ziyareti Vişça’ya geçmiş olsun ziyareti 18:11
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 17:23
G.Saray-Union SG maçı öncesi son notlar! G.Saray-Union SG maçı öncesi son notlar! 17:15
Trabzonspor'dan Edin Visca açıklaması! Trabzonspor'dan Edin Visca açıklaması! 17:00
Daha Eski
Sivasspor'da hazırlıklar! Sivasspor'da hazırlıklar! 16:56
Lewandowski transferde kararını verdi! Lewandowski transferde kararını verdi! 16:47
RAMS Başakşehir maç hazırlıkları! RAMS Başakşehir maç hazırlıkları! 16:44
TFF'den transfer dönemiyle ilgili açıklama TFF'den transfer dönemiyle ilgili açıklama 16:39
İspanyol basınından flaş transfer iddiası! İspanyol basınından flaş transfer iddiası! 16:26
En-Nesyri için karar verildi! En-Nesyri için karar verildi! 16:23