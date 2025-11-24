CANLI SKOR ANA SAYFA
Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı

Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-2 mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı. Usta yazar Ömer Üründül, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesini dikkat çeken ifadelerle değerlendirirken, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco'ya da eleştirilerde bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 10:36
Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı

Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-2 kazandı.

Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Marco Asensio (2), Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Archie Brown'dan geldi.

Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı

Usta yazar Ömer Üründül, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL-DÖNÜŞÜN HİKAYESİ

Dünkü maçın en ilginç noktası şuydu; ilk 15 dakikada iki şipşak gollerle Rizespor öne geçti. İkinci devre başlarında da kısa bölüm içinde şipşak 3 gol Fenerbahçe'den geldi. Fenerbahçe'nin dünkü maça başlangıcı son derece düşük motivasyonluydu. Sanki rakip çantada keklikti.

Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı

Son derece ağır bir oyun, iki farklı skor dezavantajına düşüş, ardından devre sonuna kadar baskı, şutlar var ama tek net gol pozisyonu o da Duran'ın. Üretkenlik yoktu! İkinci yarıda üst üste 3 gol geldi. Bu aslında geri dönüşün hikâyesiydi. Ama 3 golde de hazırlanmış bir organizasyon yoktu. Sonra bu moralle rakip de zaten 10 kişi kalmıştı.

Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı

Fenerbahçe 5 gole ulaşarak ilk yarıdaki kötü senaryodan hayata dönmüş oldu. Şimdi gelelim Tedesco'nun hatalarına… Çok olumsuz bir ilk yarıdan sonra ikinci devreye hiç oyuncu değişikliği yapmadan başlamak mantık işi değil.

Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı

Hiçbir şey yapmayan Duran bu kadar dakika nasıl sahada kaldı? Her şeyden önce arkadaşları ile hiç uyumu yok. Bir tane de %100'lük golü kaçırdı. Son değişiklikte rakip eksik ve 2 fark varken takımın temel direği sarı kartlı İsmail'i koruma altına almalıydı.

Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı

Asensio iki gol attı ama milli arada fizik açıdan eksiğini kapatmamış. Bir gerçek daha var. Birçok kişi de performansından dolayı En Nesyri'yi eleştiriyor, tabii ki hakları var; ama şu anda F.Bahçe'nin santrforu öncelikle En Nesyri'dir.

