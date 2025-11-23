TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Romelu Lukaku harekatı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, ocak transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için santrfor arayışlarını hızlandırdı. En-Nesyri'den beklenen verimi alamayan Sarı-Lacivertliler, daha önce Polonyalı süper golcü Lewandowski ve Norveçli yıldız Sörloth'u gündemine alırken, son olarak Napoli'nin yıldız golcüsü Romelu Lukaku'nun da listeye eklendiği ileri sürüldü.