TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Romelu Lukaku harekatı!

Ara transfer döneminde önceliğini forvet bölgesine verecek olan Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı. Golcü arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, Lewandowski ve Sörloth isminden sonra gündemine Romelu Lukaku'yu aldı. İşte transferin detayları... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe, ocak transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için santrfor arayışlarını hızlandırdı. En-Nesyri'den beklenen verimi alamayan Sarı-Lacivertliler, daha önce Polonyalı süper golcü Lewandowski ve Norveçli yıldız Sörloth'u gündemine alırken, son olarak Napoli'nin yıldız golcüsü Romelu Lukaku'nun da listeye eklendiği ileri sürüldü.
Kanarya'da hedef: Bitirici golcü. Napoli'de bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyen 32 yaşındaki Belçikalı forvetin, 1 Aralık'ta sahalara dönmesi bekleniyor.
MİLLİ FORMA İLE 89 GOL ATTI
Fiziksel gücü ve 1.91'lik boyuyla dikkat çeken Lukaku'nun güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Deneyimli golcünün sözleşmesi ise 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.
Belçika Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden olan Lukaku, milli formayla çıktığı 124 maçta 89 gol atarak ülke futboluna katkı yaptı. Geçen yıl Napoli'nin Serie A'daki şampiyonluğunda yıldız forvet, aktifti. Takvim'in haberine göre; Fener'in radarına girmesi, transfer dönemine yönelik beklentileri artırdı.
İTALYA'DA KUPA KAZANDI
Lukaku geçen yıl Napoli'nin İtalya ligi şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Belçikalı yıldız forvet, attığı gollerle takımını zafere ulaştırdı.