Fenerbahçe’den Lewandowski bombası! Kontrat konusunda...

Fenerbahçe'nin Ocak ayında kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak istediği uzun süredir biliniyor. Bu doğrultuda listenin ilk sırasına yazılan Lewandowski'ye yönetimin 1.5 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.
Ancak Polonyalı golcünün bu teklife karşılık 2.5 yıllık kontrat talep ettiği ifade edildi. 37 yaşına gelen tecrübeli oyuncu, kariyerinin son dönemine yaklaşırken istikrarlı bir proje ve düzenli forma şansı istiyor.
Lewandowski'nin Barcelona'da bu sezon az süre alması, Ocak ayında bir yol ayrımını gündeme getirdi. Polonya Milli Takımı ile muhtemelen son Dünya Kupası heyecanını yaşamak isteyen yıldız golcü, yaz ayına kadar kesintisiz oynayabileceği bir takım arayışında.
Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirebilmesi için kadroda yer açması gerekiyor. Savunmaya da bir sol stoper takviyesi planlayan sarı lacivertlilerde iki ayrılık gündemde.
Youssef En-Nesyri'ye gelmesi beklenen tekliflerin değerlendirilmesi planlanırken, Szymanski ile de yolların ayrılabileceği ifade ediliyor. Yönetim, hem maaş bütçesini hem de yabancı oyuncu dengesini netleştirmek için çalışma yürütüyor.
Lewandowski cephesi kararını Ocak ayına bırakmış durumda. Fenerbahçe ise süreci yakından takip ederek şartların oluşması halinde masaya oturmaya hazırlanıyor. Transferin seyrinin, sözleşme süresi ve Barcelona'nın talep edeceği koşullarla şekillenmesi bekleniyor.