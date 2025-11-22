CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den Lewandowski bombası! Kontrat konusunda...

Fenerbahçe’den Lewandowski bombası! Kontrat konusunda...

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran ilk transferini dünya yıldızı Lewandowski ile yapmak istiyor. Yönetim, Polonyalı yıldız ile ilk temasını kurdu. İşte görüşmedeki detaylar... FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 13:19
Fenerbahçe’den Lewandowski bombası! Kontrat konusunda...

Barcelona'da bu sezon ilk 11'de düzenli şans bulamayan Robert Lewandowski için ara transfer döneminde yeni bir adres ihtimali güç kazandı.

Fenerbahçe’den Lewandowski bombası! Kontrat konusunda...

Polonyalı yıldızın daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediği bilinirken, Fenerbahçe'nin bu süreçte devreye girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe’den Lewandowski bombası! Kontrat konusunda...

Hürriyet'in haberine göre, sarı lacivertliler Barcelona ile ilk teması kurdu ve oyuncunun durumunu resmen sordu.

Fenerbahçe’den Lewandowski bombası! Kontrat konusunda...

Fenerbahçe'nin Ocak ayında kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak istediği uzun süredir biliniyor. Bu doğrultuda listenin ilk sırasına yazılan Lewandowski'ye yönetimin 1.5 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

Fenerbahçe’den Lewandowski bombası! Kontrat konusunda...

Ancak Polonyalı golcünün bu teklife karşılık 2.5 yıllık kontrat talep ettiği ifade edildi. 37 yaşına gelen tecrübeli oyuncu, kariyerinin son dönemine yaklaşırken istikrarlı bir proje ve düzenli forma şansı istiyor.

Fenerbahçe’den Lewandowski bombası! Kontrat konusunda...

Lewandowski'nin Barcelona'da bu sezon az süre alması, Ocak ayında bir yol ayrımını gündeme getirdi. Polonya Milli Takımı ile muhtemelen son Dünya Kupası heyecanını yaşamak isteyen yıldız golcü, yaz ayına kadar kesintisiz oynayabileceği bir takım arayışında.

Fenerbahçe’den Lewandowski bombası! Kontrat konusunda...

Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirebilmesi için kadroda yer açması gerekiyor. Savunmaya da bir sol stoper takviyesi planlayan sarı lacivertlilerde iki ayrılık gündemde.

Fenerbahçe’den Lewandowski bombası! Kontrat konusunda...

Youssef En-Nesyri'ye gelmesi beklenen tekliflerin değerlendirilmesi planlanırken, Szymanski ile de yolların ayrılabileceği ifade ediliyor. Yönetim, hem maaş bütçesini hem de yabancı oyuncu dengesini netleştirmek için çalışma yürütüyor.

Fenerbahçe’den Lewandowski bombası! Kontrat konusunda...

Lewandowski cephesi kararını Ocak ayına bırakmış durumda. Fenerbahçe ise süreci yakından takip ederek şartların oluşması halinde masaya oturmaya hazırlanıyor. Transferin seyrinin, sözleşme süresi ve Barcelona'nın talep edeceği koşullarla şekillenmesi bekleniyor.

