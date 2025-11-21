Fenerbahçe Sörloth için kolları sıvadı! Yönetim böyle ikna edecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Atletico Madrid’den ayrılmak isteyen Alexander Sörloth için ilk teması kuran Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için kolları sıvadı. Norveçli yıldızla ve Atletico’yla ay sonunda masaya oturulacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray ile puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe'de transfer gündemi de hareketlenmeye başladı.
Sarı-lacivertli ekibin transfer listesinin ilk sırasında Alexander Sörloth var. İtalya-Norveç maçında 29 yaşındaki oyuncuyu izleyen ve karşılaşmanın ardından da ilk görüşmeyi yapan sarı-lacivertliler, ay sonunda hem Atletico Madrid'le hem de Alexander Sörloth'la masaya oturma kararı aldı.
AİLESİNE YAŞAM ALANI SUNULACAK
Fenerbahçe yönetimi, aile yaşantısına çok önem veren Norveçli golcü için tüm imkanlarını seferber edecek. Özellikle çocukları için ideal bir yaşam alanı oluşturmayı planlayan yönetim, Sörloth'u bu şekilde ikna etmeye çalışacak.
29 yaşındaki santrfor, Norveç'in Dünya Kupası kadrosunda yer almak için düzenli oynayacağı bir takıma gitmek istiyor ve bu nedenle de Atletico Madrid'den ayrılma niyetinde. Sörloth, bu sezon Atletico'da 2 gol attı.
BAŞKAN SARAN'IN HAYALİ
Başkan Sadettin Saran, daha önce yaptığı bir açıklamada Sörloth için "Hayallerimi süslüyor" ifadelerini kullanmış ve transfer ihtimalini güçlü biçimde gündeme getirmişti. Başkan Saran'ın yönetime, "Ne yapın edin, bu transferi bitirin" talimatını verdiği öğrenildi.
SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU
2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, Süper Lig'de 24 gol attı ve o sezonun gol kralı oldu. Norveçli, toplamda ise Trabzonspor'da 33 gol, 11 asistlik katkı sağladı