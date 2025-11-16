İsmail: Daha özgüvenliyim

Domenico Tedesco'nun gelişiyle birlikte takımın vazgeçilmezi olan ve Fenerbahçe'nin lider Galatasaray'la farkı bire indirmesinde büyük bir katkısı olan İsmail Yüksek, başarısının sırrını Milli Takım kampında anlattı. Milli Takımımız'ın Bulgaristan kadrosundaki 26 yaşındaki dinamo, kampta açıklamalarda bulundu. Yüksek, "Son dönemdeki performansımdan mutluyum. Eskisine nazaran daha özgüvenliyim. Çok çalışıyorum. Bana gösterilen destek de çok önemli. Destekler için çok teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.