Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Medicana CANLI | Hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 15:02
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında voleybolseverleri nefes kesen bir derbi bekliyor. Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Medicana, kapalı gişe oynanacak dev mücadelede kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren bu kritik karşılaşmada iki takım da hata yapmadan sahadan ayrılmak istiyor. Ev sahibi Eczacıbaşı Dynavit, 4 maçta elde ettiği 3 galibiyetle güçlü performansını devam ettirmeyi hedeflerken, Fenerbahçe Medicana ise çıktığı 4 maçın tamamını kazanarak namağlup unvanını korumayı amaçlıyor. Peki, Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ECZACIBAŞI DYNAVİT-FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Medicana maçı 16 Kasım Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Medicana maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ECZACIBAŞI DYNAVİT-FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI CANLI İZLE

