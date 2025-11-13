Fenerbahçe'den hücuma sürpriz transfer hamlesi! Tedesco takımında görmek istiyor

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması, En Nesyri'nin formsuz oluşu ve Jhon Duran'ın ise inişli-çıkışlı performansı sonrası santrfor arayışları hız kazandı. Sarı-Lacivertli Yönetim devre arasında kadroya yıldız bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor.