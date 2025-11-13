CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den hücuma sürpriz transfer hamlesi! Tedesco takımında görmek istiyor

Fenerbahçe'den hücuma sürpriz transfer hamlesi! Tedesco takımında görmek istiyor

Fenerbahçe, ara transferde kadrosuna bir santrfor hamlesi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin kariyerini Hollanda'da sürdüren o isimle görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den hücuma sürpriz transfer hamlesi! Tedesco takımında görmek istiyor

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması, En Nesyri'nin formsuz oluşu ve Jhon Duran'ın ise inişli-çıkışlı performansı sonrası santrfor arayışları hız kazandı. Sarı-Lacivertli Yönetim devre arasında kadroya yıldız bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'den hücuma sürpriz transfer hamlesi! Tedesco takımında görmek istiyor

Fenerbahçe birçok yıldız golcü ile temaslarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı Kanarya'nın AZ Alkmaar'ın İrlandalı golcüsü Troy Parrott ile görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den hücuma sürpriz transfer hamlesi! Tedesco takımında görmek istiyor

14 MAÇTA 13 GOLE İMZA ATTI

Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun da bu transfere onay verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz yıl Hollanda ekibine transfer olan Parrott'un kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den hücuma sürpriz transfer hamlesi! Tedesco takımında görmek istiyor

Bu sezon 14 maçta 13 gol ve 2 asiste imza atarak dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, 31 kez İrlanda Milli Takımı'nda forma giydi. 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'den hücuma sürpriz transfer hamlesi! Tedesco takımında görmek istiyor

Santrafor bölgesi dışında her iki kanatta da görev alabilen Parrott, güçlü fiziği ve bitiriciliğinin yanı sıra bağlantı oyununa verdiği müthiş destekle de adından söz ettiriyor. Parrott İrlanda Milli Takımı ile 31 maçta görev aldı. Genç golcü bu karşılaşmalarda 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Hollandalı yıldız G.Saray'a teklif edildi!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri belli oldu
Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti!
Szymanski'ye Bundesliga kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szymanski'ye Bundesliga kancası! Szymanski'ye Bundesliga kancası! 01:34
Rafa Silva'dan şok eden karar! Rafa Silva'dan şok eden karar! 01:24
F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle! F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle! 01:14
Szymanski'ye Bundesliga kancası! Szymanski'ye Bundesliga kancası! 01:05
Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! 00:32
Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! 00:32
Daha Eski
TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama! TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama! 00:32
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti! Tedesco'nun ilk 11'i netleşti! 00:32
Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki! Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki! 00:32
F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli 00:32
İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır" İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır" 00:32
Dursun Özbek: Bahis oynayanlar... Dursun Özbek: Bahis oynayanlar... 00:32