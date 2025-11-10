CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den UEFA'ya Hollandalı hakem için başvuru!

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçının hakemi Allard Lindhout’un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA’ya resmî başvuru yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 18:22 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 18:29
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında oynanan Viktoria Plzen maçının hakemi Allard Lindhout'un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA'ya resmi başvuru yapıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzeň FK karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout'un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA'ya resmî başvurusunu yapmıştır. Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA'nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir. Süreç UEFA nezdinde resmî olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.

