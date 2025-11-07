CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken manşet! 'VAR'a rağmen...'

Son dakika FB haberleri... Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen ile oynadığı karşılaşmada yaşanan pozisyon Çekya basını tarafından da manşetlere taşındı. İşte detaylar ve Çekya basınında kaleme alınan o haber...

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 15:09 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 15:18
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalırken mücadelede yaşanan bir pozisyon maça adeta damga vurdu. Temsilcimizin 90+5. dakikada geliştirdiği atakta penaltı noktasına doğru ilerlediği esnada şortu çekilen John Duran yerde kaldı. Temsilcimiz penaltı itirazlarında bulunurken VAR'a kadar giden hakemin kararı 'oyuna devam' şeklinde olunca bu karar, temsilcimizi ve ekran başında onları destekleyenleri adeta çileden çıkardı.

ÇEKYA BASINI MANŞETE TAŞIDI👇🏼

Çekya basınında da son dakikalarda yaşanan bu pozisyonda hakemin kararının doğru olmadığı ve Fenerbahçe'ye hak verildiği görüldü. Kaleme alınan haberde; 'Uzatma dakikalarında konuk ekip penaltı bekledi, hakem VAR tarafından pozisyonu izlemeye çağrıldı, ancak buna rağmen penaltı kararı verilmedi.' denildi.

