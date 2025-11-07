Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken manşet! 'VAR'a rağmen...'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalırken mücadelede yaşanan bir pozisyon maça adeta damga vurdu. Temsilcimizin 90+5. dakikada geliştirdiği atakta penaltı noktasına doğru ilerlediği esnada şortu çekilen John Duran yerde kaldı. Temsilcimiz penaltı itirazlarında bulunurken VAR'a kadar giden hakemin kararı 'oyuna devam' şeklinde olunca bu karar, temsilcimizi ve ekran başında onları destekleyenleri adeta çileden çıkardı.

ÇEKYA BASINI MANŞETE TAŞIDI👇🏼

Çekya basınında da son dakikalarda yaşanan bu pozisyonda hakemin kararının doğru olmadığı ve Fenerbahçe'ye hak verildiği görüldü. Kaleme alınan haberde; 'Uzatma dakikalarında konuk ekip penaltı bekledi, hakem VAR tarafından pozisyonu izlemeye çağrıldı, ancak buna rağmen penaltı kararı verilmedi.' denildi.