FENERBAHÇE HABERİ - Viktoria Plzen'li Tomas Ladra'dan olay penaltı yorumu! "İçim ürperdi"

FENERBAHÇE HABERİ - Viktoria Plzen’li Tomas Ladra’dan olay penaltı yorumu! “İçim ürperdi”

Viktoria PlzenFenerbahçe maçının son dakikasında VAR uyarısına rağmen verilmediği için tartışma yaratan penaltı pozisyonu hakkında Çek futbolcu Tomas Ladra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Orta saha oyuncusu, hakemle yaptığı konuşmayı anlatarak "Kararının arkasında durmasına saygı duyduk" dedi. İşte Ladra'nın açıklamaları… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 10:55
FENERBAHÇE HABERİ - Viktoria Plzen’li Tomas Ladra’dan olay penaltı yorumu! “İçim ürperdi”

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin 90+4. dakikasında Jhon Duran'ın Plzenli savunmacı Sampson Dweh tarafından düşürülmesine rağmen Hollandalı hakem Allard Lindhout'un, VAR uyarısına karşın penaltı kararı vermemesi geceye damga vurdu.

FENERBAHÇE HABERİ - Viktoria Plzen’li Tomas Ladra’dan olay penaltı yorumu! “İçim ürperdi”

VAR monitörüne giden hakem Lindhout, iki oyuncunun karşılıklı çekme hareketi yaptığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti. Bu karar, hem Fenerbahçeli futbolcuların hem de taraftarların büyük tepkisini çekti.

FENERBAHÇE HABERİ - Viktoria Plzen’li Tomas Ladra’dan olay penaltı yorumu! “İçim ürperdi”

"FENERBAHÇE'NİN ÇOK SAYIDA YILDIZI VAR"

Viktoria Plzen'in orta saha oyuncusu Tomas Ladra, maç sonrası yaptığı açıklamada hem mücadeleyi hem de hakemin kararını değerlendirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Viktoria Plzen’li Tomas Ladra’dan olay penaltı yorumu! “İçim ürperdi”

"Fenerbahçe'nin çok sayıda yıldızı var. Aldığımız bir puandan memnunuz. Biraz daha şanslı olsak kazanabilirdik ama rakibin de fırsatları vardı. Sonuç olarak bir puan adil görünüyor," diyen Ladra, zorlu bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını vurguladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Viktoria Plzen’li Tomas Ladra’dan olay penaltı yorumu! “İçim ürperdi”

"HAKEME ŞAPKA ÇIKARDIK"

64. dakikada oyundan çıkan Çek futbolcu, son dakikadaki penaltı pozisyonunun ardından hakem Lindhout'la aralarında geçen diyaloğu da anlattı: "Maçtan sonra hakeme, 'Sahada verdiğiniz kararın arkasında durma şeklinize şapka çıkarıyoruz' dedik. İçim ürperdi, ürpermedi diyemem. Yedek kulübesinde arkadaşlarla tabletten pozisyonu izledik ve penaltı olmamasını umduk."

FENERBAHÇE HABERİ - Viktoria Plzen’li Tomas Ladra’dan olay penaltı yorumu! “İçim ürperdi”

"HAKEMİN KARARINDA ISRAR ETMESİ İYİ OLDU"

Çek basınından gelen "Türk futbolcuların hakeme baskı yaptığını fark ettiniz mi?" sorusuna ise Ladra şu yanıtı verdi: "Kulübeden izliyordum, o an sahadaki atmosferi tam görmedim ama oyuncular hakeme baskı yapmaya çalışıyordu. Buna rağmen hakemin ilk kararında ısrar etmesi iyi oldu."

