Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Viktoria Plzen ile berabere kaldı! İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Fenerbahçe Viktoria Plzen ile berabere kaldı! İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu kritik mücadeleden 0-0'lık skorla beraberlikle ayrıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 22:51 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 01:15
Fenerbahçe Viktoria Plzen ile berabere kaldı! İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu kritik mücadeleden 0-0'lık skorla beraberlikle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Viktoria Plzen-Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

6. dakikada Viktoria Plzen atağında sol kanatta topla buluşan Adu, ceza sahası önündeki Ladra'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda Ederson gole izin vermedi.

20. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Szymanski'nin pasında topla buluşan Talisca, bekletmeden atağa katılan Semedo'yu gördü. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

27. dakikada soldan kazanılan korner atışını Ladra kullandı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada Paluska kafayı vurdu ancak top az farkla üstten dışarı gitti.

30. dakikada Viktoria Plzen tehlikeli geldi. İsmail Yüksek'in kaptırdığı topu alan Ladra, Adu'ya pasını aktardı. Soldan ceza sahasına giren bu futbolcu, Skriniar'dan sıyrılıp yakın mesafeden plase bir vuruş denedi, kaleci Ederson iyi yer tutarak gole engel oldu.

40. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Savunmadan atılan pasla orta alanda topla buluşan Talisca, defansın arkasına sarkan En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden vurdu ancak kaleci Jedlicka, bu pozisyonda başarılıydı.

F.Bahçe 2 net pozisyonu harcadı! Devamını Oku BUNU DA OKU

45. dakikada Suare'nin kullandığı kornerde ön direkte Adu kafayı vurdu, Ederson'un uzaklaştırdığı top Dweh'te kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta Ederson bir kez daha gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

61'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Duran'ın kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şutta kaleci Jedicka, topu iki hamlede kurtardı. 78'inci dakikada Viktorie Plzen Adu'yla gole yaklaştı. Bu oyuncunun şutunda top direkten döndü. 90+5'inci dakikada Duran, rakibinin şortundan tutup çekmesi sebebiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertliler penaltı itirazlarında bulundu. 90+7'nci dakikada maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltının olmadığı yönünde kararı verdi.

F.Bahçe maçında hakemden skandal karar! Devamını Oku BUNU DA OKU

Fenerbahçe konuk olduğu Viktor Plzen maçından 0-0 beraberlikle ayrıldı.

JAYDEN OOSTERWOLDE VE İSMAİL YÜKSEK CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen ile oynadığı maçta iki sarı-lacivertli futbolcu cezalı duruma düştü. 43'üncü dakikada sarı kart gören İsmail Yüksek ve 48'inci dakikada sarı kart gören Jayden Oosterwolde, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasındaki Ferencvaros maçında forma giyemeyecek.

