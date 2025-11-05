CANLI SKOR ANA SAYFA
İsmail Yüksek'ten uçacak

İsmail Yüksek’ten uçacak

Tedesco'yla birlikte müthiş bir ivme yakalayan İsmail Yüksek, Beşiktaş derbisindeki performansını bir de golle süslemiş ve bu gol, tecrübeli oyuncunun F.Bahçe kariyerindeki ilk Süper Lig golü olmuştu. Ayrıca, İsmail’i bir İngiliz ve bir Alman ekibinin scoutlarının derbide takip ettiği ve olumlu notlar aldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
İsmail Yüksek’ten uçacak
Tedesco'yla birlikte müthiş bir ivme yakalayan İsmail Yüksek, Beşiktaş derbisindeki performansını bir de golle süslemiş ve bu gol, tecrübeli oyuncunun F.Bahçe kariyerindeki ilk Süper Lig golü olmuştu. Ayrıca, İsmail'i bir İngiliz ve bir Alman ekibinin scoutlarının derbide takip ettiği ve olumlu notlar aldığı ortaya çıktı.
