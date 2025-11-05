Hayalet En-Nesyri

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
F.Bahçe'nin bu sezon en fazla gol atan ismi olan Youssef En-Nesyri, derbilerdeki performansıyla sınıfta kaldı. Sarı-lacivertli kulübe geldiği günden bu yana G.Saray ve Beşiktaş’a karşı 6 derbide oynayan Faslı oyuncu, bu 6 maçta da skor üretemedi. Yine eleştirilerin odağına oturdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
F.Bahçe'nin bu sezon en fazla gol atan ismi olan Youssef En-Nesyri, derbilerdeki performansıyla sınıfta kaldı. Sarı-lacivertli kulübe geldiği günden bu yana G.Saray ve Beşiktaş'a karşı 6 derbide oynayan Faslı oyuncu, bu 6 maçta da skor üretemedi. Yine eleştirilerin odağına oturdu.
