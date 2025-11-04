Fener’den yeni anlaşma

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

F.Bahçe Kadın Futbol Takımı ile 'arsaVev' arasında isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşması yapıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Sadettin Saran, "Derbi ve özel maçların Kadıköy'de olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

BU YIL DA DEVAM EDECEK

arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, imza töreninde, "Dayanışmamız bu sezon daha kapsamlı devam edecek. 2 derbi galibiyetiyle Fenerbahçeliler güne mutlu uyandı. Fenerbahçelilerin mutluluğu ülke insanının mutluluğuyla eş değer" diye konuştu.