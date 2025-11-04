CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fener’den yeni anlaşma

Fener’den yeni anlaşma

F.Bahçe Kadın Futbol Takımı ile ‘arsaVev’ arasında isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşması yapıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Sadettin Saran, “Derbi ve özel maçların Kadıköy’de olması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fener’den yeni anlaşma

F.Bahçe Kadın Futbol Takımı ile 'arsaVev' arasında isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşması yapıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Sadettin Saran, "Derbi ve özel maçların Kadıköy'de olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

BU YIL DA DEVAM EDECEK

arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, imza töreninde, "Dayanışmamız bu sezon daha kapsamlı devam edecek. 2 derbi galibiyetiyle Fenerbahçeliler güne mutlu uyandı. Fenerbahçelilerin mutluluğu ülke insanının mutluluğuyla eş değer" diye konuştu.

G.Saray'dan sol stoper hamlesi!
G.Saray'dan Lookman hamlesi!
DİĞER
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim
F.Bahçe'de Ederson'a milli davet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... 01:44
Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... 01:44
Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim 00:46
Juventus'ta Kenan gelişmesi! Sağlık durumu... Juventus'ta Kenan gelişmesi! Sağlık durumu... 00:46
Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi! Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi! 00:46
F.Bahçe'de Ederson'a milli davet! F.Bahçe'de Ederson'a milli davet! 00:46
Daha Eski
Orkan Çınar'dan "dönerci dükkanı" açıklaması! Orkan Çınar'dan "dönerci dükkanı" açıklaması! 00:46
Antalyaspor deplasmanda galip! Antalyaspor deplasmanda galip! 00:46
G.Saray'da Barış Alper pişmanlığı! G.Saray'da Barış Alper pişmanlığı! 00:46
Dev derbide kazanan F.Bahçe! Dev derbide kazanan F.Bahçe! 00:46
"Türk filmi gibiydi" "Türk filmi gibiydi" 00:46
Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! 00:46