Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı! "Tedesco Orkun'a teşekkür etsin"

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Dolmabahçe'de kozlarını paylaştı. Dev derbiyi sarı lacivertliler geriden gelerek 3-2 kazandı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül mücadeleyi değerlendirdi. Usta yazar, sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco hakkında çarpıcı eleştirilerde bulundu. İşte detaylar...
"Beşiktaş'ın bilhassa prestij mücadelesi için dün geceki maça üst düzeyde motivasyonla çıkıp sahaya sınırsız enerji yansıtacağını tahmin etmek kolaydı."
"Ama bunu göz önüne almayan bir F.Bahçe vardı. 26. dakikaya kadar oyunu domine eden Beşiktaş ve de iki gol… Artık saha içi dengeler ev sahibi lehineydi."
"Ve o andaki görüntü, farkın da artabileceğiydi. Ama sahneye Orkun çıktı. Tam bir harakiri! Beşiktaş iki farklı skor avantajına sahipti, ilk yarı skoru tutabilse direnci de artacaktı. Ama F.Bahçe iki gol buldu."
"Artık 2 . yarıda her şey F.Bahçe lehineydi. Ama F.Bahçe'nin bu yarı da sergilediği futbola olumlu bir yorum getirmek mümkün değil. Hiçbir adam eksiltme, kanat ortaları, verkaç yok."
"20-25 rölanti pasla topa sahip olup üretemeyen bir takım. Hatta 1-2 de tehlike atlatmazlar mı… Artık maç böyle bitecek zannedilirken sahneye Duran çıktı. Sırf kendi emeği ile fantastik bir gole imza atıp takımını zafere taşıdı."
"Benim son haftalarda methettiğim Tedesco bu galibiyeti sakın kendine yazmasın. Orkun'a teşekkür etsin! Dün gece niye son derece maç eksiği olan Levent oynadı? Nene ne yapıyor bilinmez!"
