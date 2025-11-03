CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı! "Tedesco Orkun'a teşekkür etsin"

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı! "Tedesco Orkun'a teşekkür etsin"

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Dolmabahçe'de kozlarını paylaştı. Dev derbiyi sarı lacivertliler geriden gelerek 3-2 kazandı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül mücadeleyi değerlendirdi. Usta yazar, sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco hakkında çarpıcı eleştirilerde bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 09:08
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı! "Tedesco Orkun'a teşekkür etsin"

"Beşiktaş'ın bilhassa prestij mücadelesi için dün geceki maça üst düzeyde motivasyonla çıkıp sahaya sınırsız enerji yansıtacağını tahmin etmek kolaydı."

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı! "Tedesco Orkun'a teşekkür etsin"

"Ama bunu göz önüne almayan bir F.Bahçe vardı. 26. dakikaya kadar oyunu domine eden Beşiktaş ve de iki gol… Artık saha içi dengeler ev sahibi lehineydi."

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı! "Tedesco Orkun'a teşekkür etsin"

"Ve o andaki görüntü, farkın da artabileceğiydi. Ama sahneye Orkun çıktı. Tam bir harakiri! Beşiktaş iki farklı skor avantajına sahipti, ilk yarı skoru tutabilse direnci de artacaktı. Ama F.Bahçe iki gol buldu."

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı! "Tedesco Orkun'a teşekkür etsin"

"Artık 2 . yarıda her şey F.Bahçe lehineydi. Ama F.Bahçe'nin bu yarı da sergilediği futbola olumlu bir yorum getirmek mümkün değil. Hiçbir adam eksiltme, kanat ortaları, verkaç yok."

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı! "Tedesco Orkun'a teşekkür etsin"

"20-25 rölanti pasla topa sahip olup üretemeyen bir takım. Hatta 1-2 de tehlike atlatmazlar mı… Artık maç böyle bitecek zannedilirken sahneye Duran çıktı. Sırf kendi emeği ile fantastik bir gole imza atıp takımını zafere taşıdı."

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı! "Tedesco Orkun'a teşekkür etsin"

"Benim son haftalarda methettiğim Tedesco bu galibiyeti sakın kendine yazmasın. Orkun'a teşekkür etsin! Dün gece niye son derece maç eksiği olan Levent oynadı? Nene ne yapıyor bilinmez!"

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı! "Tedesco Orkun'a teşekkür etsin"

"Oğuz bu takımın önemli oyuncusudur, son bölümler hariç kulübeye mahkum. İsmail ise her zamanki gibi müthiş oynadı. Kerem Aktürkoğlu çok verimsizdi."

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı! "Tedesco Orkun'a teşekkür etsin"

"Defalarca Ederson'a ikazda bulundum; 'Geriden riskli top atma, bu takım M.City değil' diye."

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı! "Tedesco Orkun'a teşekkür etsin"

"Beşiktaş dün lige havlu attı, fazla eleştirmek istemiyorum ama Sergen Yalçın haklı bir kırmızı karttan sonra niye kart gördü? Takımının başında bulunamadı, tribüne çıktı!"

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Türk filmi gibiydi" "Türk filmi gibiydi" 08:42
Alanyaspor-Gaziantep FK maçı detayları! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı detayları! 08:31
Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım Pazartesi 07:28
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:14
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:13
Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi 00:47
Daha Eski
Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi 00:44
Konya'da kazanan Samsunspor! Konya'da kazanan Samsunspor! 23:57
Kayserispor ilk galibiyetini aldı! Kayserispor ilk galibiyetini aldı! 23:57
Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! 23:57
Dolmabahçe'de Talisca'ya ıslıklı protesto! Dolmabahçe'de Talisca'ya ıslıklı protesto! 23:57
Beşiktaşlı taraftarlardan Filistin'e destek! Beşiktaşlı taraftarlardan Filistin'e destek! 23:57