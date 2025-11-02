CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası heyecan dolu bir derbiye sahne oldu. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu dev maçta kazanan 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu. İşte bu karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 19:50 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 22:30
Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu karşılaşmadan Fenerbahçe 2-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbinin ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

5. dakikada Beşiktaş derbide öne geçti. Sol kanattan Cerny'nin ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Toure, boş pozisyonda kafayla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

22. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Emirhan Topçu'nun rakip yarı sahada kaptığı topla başlayan atakta ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlağı önüne alan Cerny, pasını penaltı noktasının soluna çıkardı. Emirhan'ın sağ ayağıyla kayarak yaptığı vuruşta top yerden uzak köşeden ağlara gitti: 2-0.

26. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orkun Kökçü, kendi yarı sahasının ortasında Alvarez ile girdiği mücadelenin ardından sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu kenarda izleyen hakem Ali Yılmaz, Orkun'un Alvarez'e yaptığı müdahaleyi tespit ederek oyuncunun sarısını iptal edip kırmızı kartına başvurdu.

32. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sağdan kullanılan kornerde altıpasın gerisinde iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda Gökhan Sazdağı, topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Kısa düşen meşin yuvarlağa düzgün bir vuruş yapan İsmail Yüksek, topu Ersin Destanoğlu'nun bacakları arasından ağlara gönderdi: 2-1.

34. dakikada En-Nesyri'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nene'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

45+3. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sağ kanattan hareketlenen Nene'nin ceza yayı civarına yaptığı ortada Ndidi'den sıyrılarak içeriye sokulan Asensio, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

49. dakikada Talisca kendi yarı alanından attığı uzun pasla sol taraftan hareketlenen İsmail'i topla buluşturdu. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren İsmail'in vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada Asensio'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Edson Alvarez topuğuyla vuruşunu yaptı. Ağlara giden topu Gökhan Sazdağı çizgiden kafayla uzaklaştırdı.

66. dakikada sağ taraftan İsmail'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Skriniar'ın uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

83. dakikada altıpasın önünde Emirhan Topçu'nun uzaklaştırmak istediği topa Jhon Duran kayarak ayak koydu. Pozisyonun devamında Duran havalanan meşin yuvarlağı bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. 2-3. Kanarya bu golle rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

