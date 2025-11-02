CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kırmızı kart gördü!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kırmızı kart gördü!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Dev derbide siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın itirazları sonrası kırmızı kart gördü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 20:34 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 21:33
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kırmızı kart gördü!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadele 2-0 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile devam ederken, orta sahada rakibine yaptığı müdahale sonrası Orkun Kökçü, 26. dakikada VAR uyarısı sonrası hakem Ali Yılmaz tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Orkun'un kırmızı kart görmesinin ardından sinirlenen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da sahaya girerek su şişesine tekme attı.

Tecrübeli teknik adam da bu hareketinin ardından kırmızı kart gördü.

Sergen Yalçın, kırmızı kartın ardından hakem Ali Yılmaz'ın üzerine doğru yürüyerek itirazlarda bulundu. 52 yaşındaki teknik adam, araya giren görevliler tarafından sakinleştirildi ve sonrasında da tribüne çıktı.

İŞTE O POZİSYON

Görüntü Beinsports

