Derbide Fenerbahçe kazandı zirveye yaklaştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı dev bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 2-0'dan geri dönerek rakibini dev derbide 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 22:02
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı dev bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 2-0'dan geri dönerek rakibini dev derbide 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU

1) Galatasaray – 29 puan

2) Fenerbahçe – 25 puan

3) Trabzonspor – 24 puan

4) Samsunspor – 20 puan

5) Göztepe – 19 puan

6) Beşiktaş – 17 puan

7) Gaziantep FK – 17 puan

8) TÜMOSAN Konyaspor – 14 puan

9) RAMS Başakşehir – 13 puan

10) Corendon Alanyaspor – 13 puan

11) Kocaelispor – 11 puan

12) Çaykur Rizespor – 10 puan

13) Kasımpaşa – 10 puan

14) Hesap.com Antalyaspor – 10 puan

15) Kayserispor – 9 puan

16) Gençlerbirliği – 8 puan

17) İkas Eyüpspor – 6 puan

18) Fatih Karagümrük – 4 puan

