Derbide Fenerbahçe kazandı zirveye yaklaştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı dev bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 2-0'dan geri dönerek rakibini dev derbide 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU
1) Galatasaray – 29 puan
2) Fenerbahçe – 25 puan
3) Trabzonspor – 24 puan
4) Samsunspor – 20 puan
5) Göztepe – 19 puan
6) Beşiktaş – 17 puan
7) Gaziantep FK – 17 puan
8) TÜMOSAN Konyaspor – 14 puan
9) RAMS Başakşehir – 13 puan
10) Corendon Alanyaspor – 13 puan
11) Kocaelispor – 11 puan
12) Çaykur Rizespor – 10 puan
13) Kasımpaşa – 10 puan
14) Hesap.com Antalyaspor – 10 puan
15) Kayserispor – 9 puan
16) Gençlerbirliği – 8 puan
17) İkas Eyüpspor – 6 puan
18) Fatih Karagümrük – 4 puan