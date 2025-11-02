Fenerbahçe'den derbide 2 pozisyona penaltı itirazı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertliler, maçta yaşanan 2 ayrı pozisyonda hakem Ali Yılmaz'a penaltı itirazlarında bulundu.

Kanarya'da 45+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisinde yere düştü. Bu pozisyonda sarı-lacivertli oyuncular penaltı bekledi. Fakat karşılaşmanın hakemi Ali Yılmaz oyunun devam etmesi yönünde karar verdi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde sarı-lacivertlilerde Jhon Duran, Gökhan Sazdağı ile girdiği ikili mücadele sonucu ceza sahasında yerde kaldı. Fenerbahçe cephesi, bu pozisyonun ardından penaltı beklese de hakem Ali Yılmaz "devam" dedi.

