Fenerbahçe'den derbide 2 pozisyona penaltı itirazı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, 3-2 kazandıkları mücadelede yaşanan 2 ayrı pozisyonda hakem Ali Yılmaz'a 2 kez penaltı itirazında bulundu. İşte çok konuşulacak o pozisyonlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 20:58 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 22:15
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertliler, maçta yaşanan 2 ayrı pozisyonda hakem Ali Yılmaz'a penaltı itirazlarında bulundu.

Kanarya'da 45+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisinde yere düştü. Bu pozisyonda sarı-lacivertli oyuncular penaltı bekledi. Fakat karşılaşmanın hakemi Ali Yılmaz oyunun devam etmesi yönünde karar verdi.

İŞTE O POZİSYON

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

F.BAHÇE'DEN BİR PENALTI BEKLENTİSİ DAHA!

Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde sarı-lacivertlilerde Jhon Duran, Gökhan Sazdağı ile girdiği ikili mücadele sonucu ceza sahasında yerde kaldı. Fenerbahçe cephesi, bu pozisyonun ardından penaltı beklese de hakem Ali Yılmaz "devam" dedi.

İŞTE O POZİSYON

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

