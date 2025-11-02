Fenerbahçe'den derbide 2 pozisyona penaltı itirazı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertliler, maçta yaşanan 2 ayrı pozisyonda hakem Ali Yılmaz'a penaltı itirazlarında bulundu.
Kanarya'da 45+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisinde yere düştü. Bu pozisyonda sarı-lacivertli oyuncular penaltı bekledi. Fakat karşılaşmanın hakemi Ali Yılmaz oyunun devam etmesi yönünde karar verdi.
İŞTE O POZİSYON
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
F.BAHÇE'DEN BİR PENALTI BEKLENTİSİ DAHA!
Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde sarı-lacivertlilerde Jhon Duran, Gökhan Sazdağı ile girdiği ikili mücadele sonucu ceza sahasında yerde kaldı. Fenerbahçe cephesi, bu pozisyonun ardından penaltı beklese de hakem Ali Yılmaz "devam" dedi.
İŞTE O POZİSYON
