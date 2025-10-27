CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Jhon Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde sahalara döndü

FENERBAHÇE HABERİ - Jhon Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde sahalara döndü

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan Benfica maçında sakatlanan Jhon Duran, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Stuttgart maçında sahalara dönmüştü. Kolombiyalı yıldızın sahalara dönmesinin sırrı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 15:27
FENERBAHÇE HABERİ - Jhon Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde sahalara döndü

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan Benfica maçında sakatlanan Jhon Duran, yaklaşık 2 aylık aranın ardından formasına kavuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Jhon Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde sahalara döndü

Kolombiyalı forvet, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanan Stuttgart maçının 87. dakikasında oyuna dahil olarak sahalara döndü.

FENERBAHÇE HABERİ - Jhon Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde sahalara döndü

Hürriyet'in haberine göre, Jhon Duran'ın sahalara dönüş hikayesi ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jhon Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde sahalara döndü

Ağrılarından kurtulamadığı için yaklaşık iki ay formasından uzak kalan genç oyuncuyu moral olarak da desteklemek isteyen sarı-lacivertliler, Duran'ın annesini 15 gün önce İstanbul'a getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jhon Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde sahalara döndü

Annesinin gelmesiyle birlikte 21 yaşındaki yıldız oyuncuda hızlı bir iyileşme sürecinin yaşanması sevinçle karşılandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jhon Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde sahalara döndü

Jhon Duran'ın bu geri dönüşünün sürmesi ve takıma katkısının artarak sürmesi için kulüp yetkililerinin, teknik ekip ve sağlık ekibinin titizlikle çalıştıkları da öğrenildi.

