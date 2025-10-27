FENERBAHÇE HABERİ - Jhon Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde sahalara döndü

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan Benfica maçında sakatlanan Jhon Duran, yaklaşık 2 aylık aranın ardından formasına kavuştu. Kolombiyalı forvet, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanan Stuttgart maçının 87. dakikasında oyuna dahil olarak sahalara döndü. Hürriyet'in haberine göre, Jhon Duran'ın sahalara dönüş hikayesi ortaya çıktı. Ağrılarından kurtulamadığı için yaklaşık iki ay formasından uzak kalan genç oyuncuyu moral olarak da desteklemek isteyen sarı-lacivertliler, Duran'ın annesini 15 gün önce İstanbul'a getirdi. Annesinin gelmesiyle birlikte 21 yaşındaki yıldız oyuncuda hızlı bir iyileşme sürecinin yaşanması sevinçle karşılandı. Jhon Duran'ın bu geri dönüşünün sürmesi ve takıma katkısının artarak sürmesi için kulüp yetkililerinin, teknik ekip ve sağlık ekibinin titizlikle çalıştıkları da öğrenildi.