Fenerbahçe'de kritik gün

Fenerbahçe'de tüm camianın merakla beklediği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleşecek. Ataşehir'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak toplantıda 11, 12 ve 13. maddeler üyelere sunulacak. 21 Eylül'deki Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da bu maddelere ret oyu verilmişti. Yeni seçilen Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu, özellikle Bankalar Birliği'nden çıkmak için bu maddelerin geçmesini amaçlıyor. Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler de bugün üyelere tüm detaylarıyla maddeleri tek tek açıklayacak.

AZİZ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, bugün yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi dün yazılı bir açıklama yayınladı. Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Benim arzum, Fenerbahçe'nin mali durumunun tüm detaylarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri ve kamuoyuyla paylaşılması ve kamuoyunun aydınlatılması, kısacası Fenerbahçe Spor Kulübü'nün her konuda şeffaf olmasıdır. Fenerbahçe'nin bir zerresi olarak, üzerime düşen sorumluluğun bir gereği olarak düşüncelerimi kamuoyu ile paylaştım. Sürecin bundan sonraki işleyişi ve alınacak kararlar genel kurulumuzun takdirindedir."