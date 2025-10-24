CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Tedesco Almanya'da gündem oldu! "Fenerbahçe'deki ilk birkaç maçında..."

Tedesco Almanya'da gündem oldu! "Fenerbahçe'deki ilk birkaç maçında..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Stuttgart'ı etkili bir oyunla 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco gündem oldu. Alman basını, genç çalıştırıcıyla ilgili çarpıcı bir yazı kalem aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 16:05
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco Almanya'da gündem oldu! "Fenerbahçe'deki ilk birkaç maçında..."

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Stuttgart'ı konuk etti.

Tedesco Almanya'da gündem oldu! "Fenerbahçe'deki ilk birkaç maçında..."

Sarı-lacivertliler, rakibini 1-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Tedesco Almanya'da gündem oldu! "Fenerbahçe'deki ilk birkaç maçında..."

Kanarya'ya galibiyeti getiren golü 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu (p) kaydetti.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco Almanya'da gündem oldu! "Fenerbahçe'deki ilk birkaç maçında..."

Fenerbahçe'nin Stuttgart galibiyeti Alman basınında da gündem olurken, Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile ilgili de dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.

Tedesco Almanya'da gündem oldu! "Fenerbahçe'deki ilk birkaç maçında..."

İşte DerWesten.de adlı sitede "Eski Schalke Teknik Direktörü büyük başarıya imza attı" başlığıyla yayınlanan o yazı...

Tedesco Almanya'da gündem oldu! "Fenerbahçe'deki ilk birkaç maçında..."

"Son on yılda Schalke'de Domenico Tedesco kadar popüler olan neredeyse hiçbir teknik direktör olmadı. Alman-İtalyan teknik direktör, Schalke ile ikincilik elde etti ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Schalke 04 ise artık bundan çok uzak, çünkü Tedesco büyük futbol sahnesinde teknik direktörlük yapmaya devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco Almanya'da gündem oldu! "Fenerbahçe'deki ilk birkaç maçında..."

Eski Schalke teknik direktörü, birkaç haftadır Fenerbahçe'nin başında. Türk kulübünü eski gücüne kavuşturmak ve hem ulusal hem de uluslararası arenada ses getirmekle görevli. Görev süresinin ilk birkaç maçında bunu pek başaramamış olsa da son zamanlarda çok daha iyi bir performans sergiliyor.

Tedesco Almanya'da gündem oldu! "Fenerbahçe'deki ilk birkaç maçında..."

Tedesco, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk dört maçta sadece bir galibiyet alabildi. O noktada, eski Schalke oyuncusu çoktan ipin ucundaydı ve ani bir kararla karşı karşıyaydı. Ancak birkaç hafta sonra bambaşka bir görünüme büründü: Beş çekişmeli maç, dört galibiyet ve sıfır mağlubiyet.

Tedesco Almanya'da gündem oldu! "Fenerbahçe'deki ilk birkaç maçında..."

Türk ekibiyle ilk Avrupa Ligi maçında Dinamo Zagreb'e (1-3) karşı başarısız olsa da iki önemli galibiyet aldı. İlk olarak Nice'e karşı üç puan aldılar (2-1), şimdi de eski kulübü Stuttgart'a (1-0) karşı bir galibiyet aldılar.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco Almanya'da gündem oldu! "Fenerbahçe'deki ilk birkaç maçında..."

2005'ten 2015'e kadar U17 teknik direktörlüğü de dahil olmak üzere Stuttgart genç Şimdi eski kulübüne acı bir yenilgi yaşattı. Çalkantılı bir başlangıcın ardından kendisi de rahat bir nefes alabilir.

Tedesco Almanya'da gündem oldu! "Fenerbahçe'deki ilk birkaç maçında..."

Fenerbahçe, üç maçta aldığı iki galibiyetle Avrupa Ligi'nde yükselmenin temellerini atarken, Süper Lig'de ise zirvedeki rakibi Galatasaray ve Trabzonspor'un gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Tedesco Almanya'da gündem oldu! "Fenerbahçe'deki ilk birkaç maçında..."

Fenerbahçe'nin hedefleri çok büyük; eski Schalke teknik direktörünün İstanbul'da uzun vadede tutunabilmesi için büyük zaferler ve başarılar elde etmesi gerekiyor. Bunu son zamanlarda Nice ve Stuttgart karşısında başardı ve Tedesco ve ekibi bu gidişatı sürdürmek isteyecektir. Galatasaray ile olan büyük derbiyse aralık ayında oynanacak."

Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
G.Saray'da o isim Buruk'un gözüne girdi!
DİĞER
Galatasaray'ın kasası dolacak! 97.5 milyon Euro'luk çılgın gelir...
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı: 240 ay vade 6 bin 750 TL taksit
G.Saray'dan Barış Alper açıklaması! "3 senedir..."
Osimhen'in arkadaşı geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da o isim Buruk'un gözüne girdi! G.Saray'da o isim Buruk'un gözüne girdi! 15:11
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? 14:49
Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku! Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku! 14:42
Adem Asil dünya ikincisi Adem Asil dünya ikincisi 14:32
Werder Bremen - Union Berlin maçı hangi kanalda? Werder Bremen - Union Berlin maçı hangi kanalda? 14:30
Paris FC - Nantes maçı muhtemel 11'ler Paris FC - Nantes maçı muhtemel 11'ler 14:18
Daha Eski
Milan - Pisa maçı detayları! Milan - Pisa maçı detayları! 13:51
İsrail medyasından skandal çağrı! G.Saray'ın ceza alması için... İsrail medyasından skandal çağrı! G.Saray'ın ceza alması için... 13:48
Real Sociedad - Sevilla maçı detayları Real Sociedad - Sevilla maçı detayları 13:29
Panathinaikos'ta Benitez dönemi Panathinaikos'ta Benitez dönemi 13:23
Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap! Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap! 12:45
Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Resmi açıklama geldi Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Resmi açıklama geldi 12:37