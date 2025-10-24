Tedesco Almanya'da gündem oldu! "Fenerbahçe'deki ilk birkaç maçında..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Stuttgart'ı etkili bir oyunla 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco gündem oldu. Alman basını, genç çalıştırıcıyla ilgili çarpıcı bir yazı kalem aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin Stuttgart galibiyeti Alman basınında da gündem olurken, Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile ilgili de dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.
İşte DerWesten.de adlı sitede "Eski Schalke Teknik Direktörü büyük başarıya imza attı" başlığıyla yayınlanan o yazı...
"Son on yılda Schalke'de Domenico Tedesco kadar popüler olan neredeyse hiçbir teknik direktör olmadı. Alman-İtalyan teknik direktör, Schalke ile ikincilik elde etti ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Schalke 04 ise artık bundan çok uzak, çünkü Tedesco büyük futbol sahnesinde teknik direktörlük yapmaya devam ediyor.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Eski Schalke teknik direktörü, birkaç haftadır Fenerbahçe'nin başında. Türk kulübünü eski gücüne kavuşturmak ve hem ulusal hem de uluslararası arenada ses getirmekle görevli. Görev süresinin ilk birkaç maçında bunu pek başaramamış olsa da son zamanlarda çok daha iyi bir performans sergiliyor.
Tedesco, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk dört maçta sadece bir galibiyet alabildi. O noktada, eski Schalke oyuncusu çoktan ipin ucundaydı ve ani bir kararla karşı karşıyaydı. Ancak birkaç hafta sonra bambaşka bir görünüme büründü: Beş çekişmeli maç, dört galibiyet ve sıfır mağlubiyet.
Türk ekibiyle ilk Avrupa Ligi maçında Dinamo Zagreb'e (1-3) karşı başarısız olsa da iki önemli galibiyet aldı. İlk olarak Nice'e karşı üç puan aldılar (2-1), şimdi de eski kulübü Stuttgart'a (1-0) karşı bir galibiyet aldılar.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
2005'ten 2015'e kadar U17 teknik direktörlüğü de dahil olmak üzere Stuttgart genç Şimdi eski kulübüne acı bir yenilgi yaşattı. Çalkantılı bir başlangıcın ardından kendisi de rahat bir nefes alabilir.
Fenerbahçe, üç maçta aldığı iki galibiyetle Avrupa Ligi'nde yükselmenin temellerini atarken, Süper Lig'de ise zirvedeki rakibi Galatasaray ve Trabzonspor'un gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'nin hedefleri çok büyük; eski Schalke teknik direktörünün İstanbul'da uzun vadede tutunabilmesi için büyük zaferler ve başarılar elde etmesi gerekiyor. Bunu son zamanlarda Nice ve Stuttgart karşısında başardı ve Tedesco ve ekibi bu gidişatı sürdürmek isteyecektir. Galatasaray ile olan büyük derbiyse aralık ayında oynanacak."