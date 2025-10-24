Tedesco Almanya'da gündem oldu! "Fenerbahçe'deki ilk birkaç maçında..."

"Son on yılda Schalke'de Domenico Tedesco kadar popüler olan neredeyse hiçbir teknik direktör olmadı. Alman-İtalyan teknik direktör, Schalke ile ikincilik elde etti ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Schalke 04 ise artık bundan çok uzak, çünkü Tedesco büyük futbol sahnesinde teknik direktörlük yapmaya devam ediyor.