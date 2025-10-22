Benfica'da Jose Mourinho pişmanlığı! Evdeki hesap çarşıya uymadı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho, Portekiz'in önde gelen takımlarından Benfica'nın başına geçmişti. Tecrübeli çalıştırıcıyı büyük umutlarla takımın başına getiren Benfica'da işler istenildiği gibi yolunda gitmiyor. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe'de alınan başarısız sonuçların ardından Jose Mourinho ile sezon başında yollar ayrılmıştı. Kanarya'dan ayrılan Portekizli teknik adam Benfica'nın yeni hocası olmuştu.
Mourinho kendisi için düzenlenen imza töreninde "Kendi seviyeme döndüm" vurgusu yapmış ve sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti. Benfica, Jose Mourinho yönetiminde çıktığı lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarında bugüne dek büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Mourinho yönetiminde Portekiz Premier Ligi'nde 4 maça çıkan Benfica, bu maçların yalnızca ikisini kazanabildi diğer ikisi ise beraberlikle sonuçlandı. Kaybedilen 4 puan neticesinde lider Porto'nun 4 puan, ikinci sıradaki Sporting'in ise 1 puan gerisine düşen Benfica, 8. hafta itibarıyla 3. sırada yer alıyor.
Portekiz devi Jose Mourinho önderliğinde Devler Ligi'nde adeta dibi gördü. Mourinho'dan önce evinde Karabağ'a 3-2 mağlup olan Benfica, Portekizli hocanın yönetiminde çıktığı Chelsea maçından 1-0 ve Newcastle United maçından da 3-0 yenik ayrıldı. Devler Ligi'nde 3. hafta itibarıyla puansız 3 takımdan biri olan Benfica, -5 averajla 36 takım arasında 34. sırada bulunuyor.
TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ!
Hürriyet'in derlediği habere göre; Benfica'nın içinde bulunduğu bu durum Portekizli taraftarları da huzursuz ederken, sosyal medyada Jose Mourinho'ya tepki dozajının her geçen gün arttığı gözlemleniyor.
Kırmızı-beyazlı takımın bazı taraftarları gidişat değişmez ise kulübün hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarısızlık yaşamasının kaçınılmaz olduğu yorumlarında bulunarak yönetimi aksiyon almaya davet etti.