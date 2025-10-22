Benfica'da Jose Mourinho pişmanlığı! Evdeki hesap çarşıya uymadı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Portekiz devi Jose Mourinho önderliğinde Devler Ligi'nde adeta dibi gördü. Mourinho'dan önce evinde Karabağ'a 3-2 mağlup olan Benfica, Portekizli hocanın yönetiminde çıktığı Chelsea maçından 1-0 ve Newcastle United maçından da 3-0 yenik ayrıldı. Devler Ligi'nde 3. hafta itibarıyla puansız 3 takımdan biri olan Benfica, -5 averajla 36 takım arasında 34. sırada bulunuyor.