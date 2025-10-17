Pozisyon var gol yok

Milli araya 16 puanla dördüncü sırada giren Fenerbahçe, ilk 8 haftada beklentilerin altında kaldı. Yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen sarı-lacivertliler, pozisyona girse değerlendirmeyi başaramıyor. Öyle ki Süper Lig'in ilk 8 haftasında 98 kez gol pozisyonu yakalayan ve bu alanda Galatasaray'la birlikte zirvede olan Fenerbahçe, bunların sadece 10'undan gol çıkarabildi. Galatasaray ise 17'sinde ağları sarstı. Attığı 12 golün, 10'unu bu 98 pozisyonda bulan sarı-kanarya, diğer iki golünün birini penaltıdan attı birini de rakip futbolcu topu kendi kalesine yolladı. Comparisonator'un verilerine göre; Fenerbahçe, 73 gol pozisyona giren Gaziantep FK ile aynı gol sayısını ulaşabilmiş durumda.