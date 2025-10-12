FENERBAHÇE HABERİ - İşte Tedesco’nun ilk transfer hedefi! Listenin zirvesinde…

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından takımın oyun anlayışı da değişmeye başladı. 40 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, yeni dönemde oyunu önde kuran, pas trafiğini hızlandıran ve rakip yarı sahada baskı kuran bir sistem inşa etmeyi hedefliyor.

Milli arada da bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Tedesco, takımı 4-2-3-1 düzenine geçirerek sistemin temel taşlarını oluşturdu. Ancak İtalyan teknik adam, mevcut kadronun bu planı tam anlamıyla sahaya yansıtmakta zorlandığını düşünüyor. Bu nedenle, devre arası transfer döneminde takviyeler yapılması gündemde.