FENERBAHÇE HABERİ - İşte Tedesco’nun ilk transfer hedefi! Listenin zirvesinde…
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, önde oynayan ve pas oyununu merkeze alan bir takım kurma hedefiyle kadro planlamasına başladı. İtalyan teknik adamın ilk transfer isteği ise yaratıcı bir 6 numara oldu. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından takımın oyun anlayışı da değişmeye başladı. 40 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, yeni dönemde oyunu önde kuran, pas trafiğini hızlandıran ve rakip yarı sahada baskı kuran bir sistem inşa etmeyi hedefliyor.
Milli arada da bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Tedesco, takımı 4-2-3-1 düzenine geçirerek sistemin temel taşlarını oluşturdu. Ancak İtalyan teknik adam, mevcut kadronun bu planı tam anlamıyla sahaya yansıtmakta zorlandığını düşünüyor. Bu nedenle, devre arası transfer döneminde takviyeler yapılması gündemde.
YARATICI BİR 6 NUMARA ARAYIŞI
Milliyet'te yer alan habere göre Tedesco'nun transfer listesinin zirvesinde ise merkez orta saha yer alıyor. Ancak Tedesco'nun istediği profil, sadece rakip atakları kesen bir "defansif orta saha" değil. İtalyan teknik adam, hem savunmada dirençli hem de hücumda oyunu yönlendirebilen yaratıcı bir 6 numara istiyor.
Daha önce görev yaptığı kulüplerde de benzer bir sistemi başarıyla uygulayan Tedesco, Fenerbahçe'de de aynı dengeyi kurmak istiyor. Bu doğrultuda yönetime sunacağı transfer raporunda "pas kalitesi yüksek, dikine oynayabilen bir merkez oyuncusu" talebinde bulunacağı öğrenildi.
BÜTÇE VE PLANLAMA
Fenerbahçe yönetiminin de devre arasında planlanan satışların ardından transfer bütçesini oluşturması bekleniyor. Başkan Sadettin Saran ve teknik ekibin, Tedesco'nun raporu doğrultusunda erken çalışmalar başlatacağı ifade edildi.