Kritik viraj

Pazar akşamı oynanan maçta Samsunspor'la 0-0 berabere kalarak, milli araya kayıpla giren Fenerbahçe'yi dönüşte kritik bir viraj bekliyor.

Sarı-lacivertliler, kasım ayındaki milli araya kadar 4'ü Süper Lig, 2'si Avrupa Ligi olmak üzere 6 karşılaşmaya çıkacak.

Perdeyi Kadıköy'de Karagümrük karşısında açacak olan sarı-kanarya, sonra Stuttgart'ı konuk edecek. F.Bahçe ardından ligde son haftaların formda takımı Gaziantep FK'yla deplasmanda karşılaşacak. Bu maç sonrasında Beşiktaş'a konuk olacak. Derbiden 4 gün sonra ise Viktoria Plzen deplasmanına çıkılacak. Fenerbahçe, evindeki Kayserispor mücadelesiyle milli araya girecek. Teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibi, bu 6 karşılaşmadan hasarsız çıkmak için şimdiden çalışmalarına başladı.