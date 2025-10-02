Oyun lideri Asensio

Kanarya'da dünyaca ünlü yıldız Marco Asensio, orta sahada liderliği ele alacak. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun da çok güvendiği İspanyol futbolcu ile bire bir görüşme yaptığı kaydedildi. Asensio'nun çift yönlü oyundaki başarı ve oyunu yönlendirme kabiliyeti nedeniyle teknik heyetten tam not aldığı bildirildi. Ayrıca Asensio'dan sık sık uzaktan şutlarla rakip kaleyi zorlayarak gol araması istendi. Duran topları da etkili kullanan 29 yaşındaki futbolcunun böylece saha içi liderli olarak öne çıkması planlanıyor. Asensio'nun kısa sürede takıma ve arkadaşlarına uyum sağlaması da dikkatlerden kaçmıyor.
