Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Mutlak kazanılması gereken bir maç

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 18:44 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 18:52
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında sarı lacivertlilerin Fransız temsilcisi Nice'i ağırlayacakları mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"ÖNÜMÜZDE ÇOK YOL VAR"

""Bizim için çok önemli bir maç. Tabii ki her maç önemli ama Zagreb'de kaybetmiş olmamız, bu karşılaşmayı mutlak kazanılması gereken bir hale getirdi. Harika bir stadyumda, harika bir destekle, bugün sahada iyi bir takım olacak.

Herhangi bir puan hesabı yapmadık. Önümüzde daha çok maç var. Önceliğimiz bu maçı kazanmak. Geçtiğimiz maçtaki ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Çünkü gerçekten bir şeyler başarabileceğimize inanıyoruz."

