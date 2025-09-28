Ali Koç'un seçime 13 gün kala Domenico Tedesco'yu takımın başına getirip 2 yıllık sözleşme imzalaması tartışma oluşturmuştu. Sadettin Saran da kendisine danışılmadığını söyleyip sitem etmişti. Büyük umutlarla göreve başlayan 40 yaşındaki teknik adam için işler hiç de istediği gibi gitmiyor. İlk maçında Trabzon- spor'u 1-0 yenen İtalyan çalıştırıcı, ardından Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalıp, Dinamo Zagreb'e 3-1 kaybetti. Kötü sonuçların yanı sıra kendisini göreve getiren Ali Koç'un seçimi kaybedip başkanlığa Sadettin Saran'ın gelmesi, kısa sürede Tedesco'nun tartışılmasına yol açtı.

NICE VE SAMSUNSPOR SIRADA

Genç teknik adamı çok kritik bir hafta bekliyor. Milli aradan önce oynanacak 3 karşılaşma, Tedesco'nun kaderini belirleyebilir. Fenerbahçe, ligde bugün Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, perşembe günü Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha mücadelesinde Nice'i konuk edecek. Kanarya, milli ara öncesi son sınavını ise ligde pazar günü Samsun deplasmanında verecek. Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçlar, Tedesco'nun göreve devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Başkan Sadettin Saran ve ekibinin, olası bir teknik direktör değişikliği için en ideal tarihi milli aranın başı olarak gördüğü kaydedildi.

TEDESCO SINIFTA KALDI

Tedesco F.Bahçe'nin başında 4 maça çıkarken galibiyet, 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Tedesco, 1.67 puan ortalamasıyla sarı lacivertlilerin hedefinin çok uzağında kaldı.