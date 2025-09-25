Szymanski’nin golü yetmedi

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sebastian Szymanski, bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü Dinamo Zagreb deplasmanında kaydetti. Polonyalı orta saha, 25. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla enfes bir gole imza attı. Bu sezon lig ve Avrupa'daki maçlarda sessiz kalan Szymanski, son golünü 28 Mart'ta Bodrum'a karşı kaydetmişti. Öte yandan Sebastian Szymanski, Avrupa kupaları kariyerinin lig etabı ve sonrası aşamalarında ilk kez ceza sahası dışından gol attı. Yıldız isim 32 maç sonra ceza sahası dışından gol attı.