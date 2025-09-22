CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Ahmet Çakar böyle açıkladı

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Ahmet Çakar böyle açıkladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 12:32
Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Ahmet Çakar böyle açıkladı

Fenerbahçe her geçen hafta şampiyonluk yarışından biraz daha uzaklaşıyor. Üstelik dün geceki tablo korkunç. Neredeyse bir devre bir kişi fazla oynamasına, maçın başında golü de bulmasına rağmen ikinci yarıda çok net ancak amatör takımların yapacağı bir markaj hatasıyla golü yiyip puanı verdiler.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Ahmet Çakar böyle açıkladı

Daha vahim tablo şu; tüm maç boyunca Fenerbahçe'nin 'ah-vah' dedirtecek gol pozisyonu neredeyse yok. Oyunun hemen başında İrfan Can'ın ortası Kerem'in de Asensio'nun önüne bıraktığı top gol oldu, fakat ondan sonra Fenerbahçe hiçbir şey oynamadı.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Ahmet Çakar böyle açıkladı

Fenerbahçe yavaş oynuyor, pas üstüne pas yapıyor ama pozisyon üretebiliyorlar mı kesinlikle hayır… Üstelik fevkalade bir hakem, iyi niyetli bir rakibe rağmen iki puan daha kaybedip, büyük sıkıntıya girdiler.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Ahmet Çakar böyle açıkladı

Gelelim seçime; 7 yıllık başarısız başkan, kaybetti ve Sadettin Saran yeni başkan oldu. Asıl kaos şimdi başlıyor. TFF, UEFA, FIFA talimatları çok açık. Direkt ya da dolaylı bahis işiyle uğraşan kişi futbol kulüplerinde görev alamaz. Dolayısıyla başkan hiç olamaz.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Ahmet Çakar böyle açıkladı

Sadettin Bey devredecek diyorlar ama bahis aracı kurumu bakkal dükkanı değil. Devrettim demekle olmuyor. Üstelik TFF kendisine üç yıla kadar ceza vermek durumunda. Düşünebiliyor musunuz olan camiaya oluyor. "Başarısız başkandan kurtulduk, şimdi yine büyük bir kaos bizi bekliyor" diyorlar.

