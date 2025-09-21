FENERBAHÇE HABERLERİ - Ederson: Kendimi çok kötü hissediyorum!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin Brezilyalı kalecisi Ederson mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 22:30
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı lacivertlilerin yeni transferi Ederson kaybedilen 2 puanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Ederson:"Kendimi çok kötü hissediyorum. Maça iyi başladık aslında ama rakip kırmızı kart gördükten sonra çok fazla rahat oynadık sahada. Bu bizler açısından kötü bir durum oluşturdu. Bu kırmızı kartla bağlantılı olarak rahat oynadık.

"KABUL EDİLEMEZ"

Böyle bir rekabet içerisindeyseniz bu şekilde rahat oynamanız imkansız, kabul edilemez. Rakip 1 kişi de olsa 11 kişi de olsa böyle oynayamayız. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Şu andaki odağımız bir sonraki maç olacak." dedi.

