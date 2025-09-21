CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Domenico Tedesco: Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin çalıştırıcısı Domenico Tedesco beraberliğin ardından Fenerbahçe taraftarından özür diledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 22:47 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 22:57
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Domenico Tedesco beraberliğin ardından Fenerbahçe taraftarından özür diledi.

İŞTE O SÖZLERİ

Domenico Tedesco: "Bugün ilk sebep şu; konuştuğumuz ve çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Hem ofansif hem defansif tüm ikili mücadeleleri kaybettik. İkili mücadele kazanamazsan maç kazanamazsın, rakip 10 kişi de 9 kişi de olsa kazanamazsın. Bunlar temel şeyler. Sonuç da bu şekilde oldu. Bu içerisinden güçlü şekilde çıkmamız gerekiyor."

"Fenerbahçe taraftarlarından özür diliyorum."

"SEÇİM GÜNDEMİNİ ENGELLEMEK İÇİN..."

"Seçim gündemini engelleyebilmek için her şeyi yaptık. Kulübümüz için önemli bir gün olduğunu biliyorduk. Ancak bununla ilgili tek bir cümle bile kendi içimizde konuşmadık. Biz tamamen maça odaklandık. Antrenmanlarda çalıştık. Video analizler yaptık. Ancak bunları sahada yapamadık."

SON DAKİKA
