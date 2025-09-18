Semedo 1578 gün sonra attı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Semedo, Alanya önünde sahaya ilk 11'de çıktı. Oldukça başarılı bir karşılaşmayı geride bırakan Portekizli futbolcu, 72. dakikada harika bir gole imzasını attı. Levent Mercan'ın ortasındaa topa gelişine sağ çaprazdan müthiş bir vuruş çıkartan Portekizli oyuncu, topu direğindin dibinden filelerle buluşturdu. Semedo 1578 gün sonra bir lig maçında gol atmış oldu.