Ziraat Türkiye Kupası
Nesyri durmuyor

Nesyri durmuyor

Fenerbahçe’nin Faslı yıldızı En Nesyri, Trabzonspor karşısında fileleri sarsarak takımına galibiyeti getirirken bu sezonki 4. golünü kaydetti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 06:51
Nesyri durmuyor

Jhon Duran'ın sakatlığı nedeniyle hücumdaki yükü daha da artan En Nesyri üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın Faslı yıldızı, Trabzonspor önünde fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getirirken bu sezon resmi maçlardaki 4. golünü kaydetti. Süper Lig'deki gol sayısını 3'e yükselten Youssef En Nesyri, Hollanda ekibi Feyenoord karşısında da bir asiste imzasını atmıştı. Geride kalan 4 haftada sarı-lacivertliler Süper Lig'de rakip filelere 7 gol bırakmayı başardı.

7 GOLÜN 3'ÜNÜ ATTI

Bunların 3'ünü kaydeden başarılı futbolcu neredeyse yarısına katkıda bulunmayı başardı. Performansı ile zaman zaman eleştirilse de kritik anlarda sahneye çıkan En Nesyri, bu sezon da takımının en önemli gol silahı olacağını gösterdi. Duran'ın sakatlığının ne kadar süreceği henüz netlik kazanmazken, Faslı oyuncu Tedesco'nun ilerideki en önemli silahı olmaya devam edecek.

