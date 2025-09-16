Fenerbahçe'de Domenico Tedesco memnun değil: "Bunu kabul edemem"

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Birlikte çok fazla çalışma fırsatı olmadan Trabzonspor karşısına çıktıklarını vurgulayan Domenico Tedesco, "Oyun seviyesi kabul edilecek ölçüde değil. Hem bireysel olarak hem de takım olarak gaza basmamız, hızımızı artırmamız gerekiyor" dedi. İşe idman temposunu artırarak başlama kararı alan genç teknik adamın, oyuncuların form durumlarını yükseltmek için yeni programlar hazırladığı da öğrenildi.
Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyuncu değişikliğinden nasibini alan son isim Sandro Zufic oldu. Şubat 2024'te Dominik Livakovic için göreve getirilen Hırvat kaleci antrenörüyle yollar ayrıldı. Zufic'in görevini artık Domenico Tedesco'yla 2014'ten beri birlikte çalışan Alman Max Urwantschky yürütecek.
