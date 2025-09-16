CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Domenico Tedesco memnun değil: "Bunu kabul edemem"

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco memnun değil: "Bunu kabul edemem"

Fenerbahçe ile çıktığı ilk maçta Trabzonspor'u yenmeyi başaran Domenico Tedesco, takımın performansından memnun kalmadı. Takıma uyarılar yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 10:50 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 10:52
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco memnun değil: "Bunu kabul edemem"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'nin teknik adamı olarak çıktığı ilk maçta Trabzonspor'u mağlup etmeyi başaran Domenico Tedesco, takımın performansından memnun kalmadı. Galibiyetle başlamanın öz güven açısından önemli olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı oyuncularına, "Kazanmak güzel ama daha hızlı ve daha seri olmamız gerekiyor. Rakip kaleye gitme hızımızı da, topu geri kazanma süratimizi de artırmamız şart. Bu tempo yeterli değil" uyarısı yaptı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco memnun değil: "Bunu kabul edemem"

Birlikte çok fazla çalışma fırsatı olmadan Trabzonspor karşısına çıktıklarını vurgulayan Domenico Tedesco, "Oyun seviyesi kabul edilecek ölçüde değil. Hem bireysel olarak hem de takım olarak gaza basmamız, hızımızı artırmamız gerekiyor" dedi. İşe idman temposunu artırarak başlama kararı alan genç teknik adamın, oyuncuların form durumlarını yükseltmek için yeni programlar hazırladığı da öğrenildi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco memnun değil: "Bunu kabul edemem"

Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyuncu değişikliğinden nasibini alan son isim Sandro Zufic oldu. Şubat 2024'te Dominik Livakovic için göreve getirilen Hırvat kaleci antrenörüyle yollar ayrıldı. Zufic'in görevini artık Domenico Tedesco'yla 2014'ten beri birlikte çalışan Alman Max Urwantschky yürütecek.

İşte G.Saray'da Martinez transferinin perde arkası!
Edson Alvarez'den Mourinho açıklaması!
DİĞER
Survivor Ayşe Yüksel mutluluğa böyle evet dedi! İşte romantizmin doruklarında evlilik teklifi
Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"
G.Saray tarihi start peşinde!
Antetokounmpo ve Schröder haddini aştı! Ataman ve Türk bayrağı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere maçı ne zaman? Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere maçı nasıl izlenir? Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere maçı ne zaman? Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere maçı nasıl izlenir? 10:34
G.Saray tarihi start peşinde! G.Saray tarihi start peşinde! 10:20
Antetokounmpo ve Schröder haddini aştı! Ataman ve Türk bayrağı... Antetokounmpo ve Schröder haddini aştı! Ataman ve Türk bayrağı... 10:19
Athletic Bilbao-Arsenal maçı detayları! Athletic Bilbao-Arsenal maçı detayları! 10:18
F.Bahçe Alanyaspor'u konuk edecek F.Bahçe Alanyaspor'u konuk edecek 09:48
Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 FSK maçı ne zaman? Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 FSK maçı ne zaman? 09:36
Daha Eski
İzmir Çoruhlu FK-Isparta 32 Spor maçı ne zaman? İzmir Çoruhlu FK-Isparta 32 Spor maçı ne zaman? 09:29
Kahta 02 Spor-Adana Demirspor maçı nasıl izlenir? Kahta 02 Spor-Adana Demirspor maçı nasıl izlenir? 09:29
Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman? Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman? 09:23
Kırıkkale FK-Manisa FK maçı ne zaman? Kırıkkale FK-Manisa FK maçı ne zaman? 09:13
Gelinim Mutfakta 16 Eylül Salı puan durumu! Gelinim Mutfakta 16 Eylül Salı puan durumu! 09:11
Melbourne City-Sanfrecce Hiroshima maçı ne zaman? Melbourne City-Sanfrecce Hiroshima maçı ne zaman? 08:58